قطر 2022: تونس تنهزم أمام غينيا الاستوائية وتعقد مهمة بلوغ الدور الحاسم من التصفيات

خسر المنتخب التونسي السبت أمام مضيفته غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الأفريقية لمونديال قطر 2022 في كرة القدم ليتأجل حسم التأهل إلى الدور الأخير من التصفيات إلى الجولة السادسة. وكانت تونس بحاجة إلى التعادل لحجز بطاقتها إلى الدور الحاسم في سعيها الى المونديال السادس في تاريخها لكنها هزيمتها أبقت التنافس مفتوحا مغ غينيا الاستوائية وزامبيا التي فازت على موريتانيا 4-0.

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لم يتمكن المنتخب التونسي من حسم الوصول إلى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بعد خسارته أمام مضيفه غينيا الاستوائية 1-0 ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الأفريقية لمونديال قطر 2022.

وبهذا الفوز، عززت غينيا الاستوائية حظوظها في المنافسة على بطاقة المجموعة الثانية إلى الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية.

وكانت تونس بحاجة إلى التعادل لحجز بطاقتها إلى الدور الحاسم في سعيها الى المونديال السادس في تاريخها، لكنها منيت بخسارتها الأولى في التصفيات فتجمد رصيدها عند 10 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام غينيا الاستوائية، وبفارق ثلاث نقاط أمام زامبيا التي أكرمت وفادة ضيفتها موريتانيا برباعية نظيفة بينها ثلاثية لمهاجم رينجرز الاسكتلندي فاشيون ساكالا (37 و45+1 و63)، بعدما افتتح مهاجم ليستر سيتي الانكليزي باستون داكا التسجيل في الدقيقة 34.

وكانت تونس في طريقها إلى تحقيق مبتغاها عندما فرضت التعادل السلبي حتى الدقيقة 84 عندما استقبلت شباكها عبر مهاجم مورسيا الإسباني بابلو غانيت.

وتخوض تونس اختبارا صعبا في الجولة السادسة الأخيرة الثلاثاء المقبل أمام ضيفتها زامبيا، بطلة القارة السمراء عام 2012 والوصيفة عامي 1974 و1994 والساعية إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخها والتي لا تزال حظوظها قائمة في التأهل إلى الدور الحاسم، فيما تحل غينيا الاستوائية ضيفة على موريتانيا صاحبة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتتفوق تونس بفارق مريح من الاهداف عن غينيا الاستوائية (+7 مقابل +1 لكل من غينيا الاستوائية وزامبيا).

فرانس24/ أ ف ب

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