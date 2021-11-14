قطر 2022: صربيا تخطف بطاقة التأهل إلى المونديال من البرتغال وتجبرها على خوض الملحق

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خطف المنتخب الصربي بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2020 بعد فوز صاعق 2-1 على مضيفه البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثامنة الخيرة من المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية ويترك زملاء كريستيانو رونالدو في مهمة شاقة لخوض الملحق. والتحقت صربيا بالبرازيل، أولى المتأهلات عن منطقة أمريكا الجنوبية، وقطر المضيفة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا التي تأهلت في الامسية ذاتها بعد فوزها على السويد 1-صفر.

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صعق المنتخب الصربي نظيره البرتغالي في عقر داره وأسقطه 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة ليبلغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ويترك زملاء كريستيانو رونالدو في مهمة شاقة لخوض الملحق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة الخيرة من المجموعة الاولى للتصفيات الاوروبية.

وكان التعادل يكفي البرتغال لبلوغ مونديال قطر، إلا أن هدف البديل ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 حرمها ذلك، بعد أن افتتح ريناتو سانشيس التسجيل (2) فيما عادل دوشان تاديتش للضيوف (33).

وتصدرت صربيا برصيد 20 نقطة مقابل 17 للبرتغال لتلحق بالبرازيل، أولى المتأهلات عن منطقة أمريكا الجنوبية، وقطر المضيفة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا التي تأهلت في الامسية ذاتها بعد فوزها على السويد 1-صفر.

فرانس24/ أ ف ب

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