تصفيات مونديال 2022: ما هي المنتخبات الأوروبية المتأهلة وماذا ينتظر نظيرتها العربية لحجز تذكرة المشاركة؟

الآلة الضاربة للهجوم الفرنسي المشكلة من الثنائي بنزيمة ومبابي إضافة إلى غريزمان تؤلم فيلندا في عقر دارها. فوز جديد للديوك الذين سبق أن ضمنوا التأهل.

قبل نحو عام من انطلاق مونديال قطر 2022، بدأت قائمة المنتخبات المؤهلة للنهائيات تتوضح مع تأهل عشر دول أوروبية إلى المنافسة، فيما لم يحجز بعد أي بلد عربي تذكرة المشاركة، إلا أن مجموعة منها: الجزائر، المغرب، تونس ومصر تقترب من ذلك بوصولها إلى الدور الحاسم، فيما تبقى قطر البلد العربي الوحيد الذي ضمن مكانته بين الدول المتنافسة في هذا العرس الكروي العالمي بحكم أنها ستستضيفه. فما هي المنتخبات الأوروبية المتأهلة حتى الآن؟ وما الذي ينتظر المنتخبات العربية التي تتنافس من أجل حجز تذكرة المشاركة؟

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تأهلت عشرة منتخبات حتى الآن من أوروبا، إضافة إلى عملاقي أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين دون نسيان الدولة المنظمة قطر، لنهائيات مونديال 2022 قبل نحو عام من موعده. فيما تواصل المنتخبات العربية الأخرى، التي تخوض التصفيات، مسيرتها لحجز تذكرة المشاركة، لاسيما الجزائر، المغرب، تونس ومصر التي انتقلت إلى الدور الحاسم.

أوروبا: تأهل عشرة منتخبات حتى الآن

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 55

المراكز المؤهلة: 13

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: 10

كانت الدانمارك أول منتخب يحجز بطاقته إلى النهائيات في 12أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحقت به تسعة منتخبات أوروبية هي: ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا وهولندا.

وستخوض المنتخبات الأوروبية التي احتلت المركز الثاني في المجموعات العشر الملحق وهي: البرتغال، السويد، إيطاليا، أوكرانيا، ويلز، إسكتلندا، تركيا، روسيا، بولندا ومقدونيا الشمالية بالإضافة إلى أفضل منتخبين (غير مؤهلين عبر التصفيات) في آخر نسخة من دوري الأمم الأوروبية (تشيكيا والنمسا).

وتقام مباريات الملحق من 24 إلى 29 آذار/مارس المقبل، على أن تسحب القرعة في 26 الحالي في زيوريخ.

وخلافًا للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24 آذار/مارس المقبل) ومباراة نهائية (29 آذار/مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).

آفريقيا: الجزائر، المغرب، تونس ومصر إلى الدور الحاسم

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 54

المراكز المؤهلة: 5

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: لا أحد

انتهت مباريات الدور الثاني من التصفيات الثلاثاء وأسفرت عن تأهل 10 منتخبات إلى الدور الحاسم وهي: الجزائر، نيجيريا، تونس، الكاميرون، مالي، مصر، السنغال، المغرب، غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وستخوض هذه المنتخبات في ما بينها مباريات ذهابا وإيابا بحسب القرعة التي ستسحب في الدوحة في 18 كانون الأوّل/ديسمبر على هامش نهائي كأس العرب لمعرفة هوية الخمسة المتأهلة منها إلى النهائيات.

آسيا: قطر المضيفة تملك بطاقتها في جيبها

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 46

المراكز المؤهلة: 5 أو 6

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن (قطر (الدولة المضيفة)

تملك قطر الدولة المضيفة بطاقتها في جيبها. يشارك حاليا 12 منتخبا وُزِّعت على مجموعتين وتتواجه في ما بينها ذهابا وايابا. يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات. في المقابل، يلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين ذهابا وإيابا أيضا ويتأهل الفائز في مجموع المواجهتين لخوض ملحق دولي.

أميركا الجنوبية: العملاقان البرازيل والأرجنتين إلى المونديال

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 10

المراكز المؤهلة 4 أو 5

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: 2

كانت البرازيل التي لم تغب عن شمس المونديال إطلاقا منذ النسخة الأولى في الأوروغواي عام 1930 على الموعد مجددا، وحسمت أمرها في 12 تشرين الثاني/نوفمبر بفوزها على كولومبيا. لحقت بها الأرجنتين الثلاثاء على الرغم من تعادلها مع البرازيل صفر-صفر وذلك لأن النتائج الأخرى صبت في صالحها. تبدو الإكوادور في وضع أكثر من جيد لحسم البطاقة الثالثة، في حين ستكون المنافسة مستعرة على البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى النهائيات بين خمسة منتخبات هي كولومبيا، البيرو، تشيلي، الأوروغواي، الباراغواي وحتى بوليفيا حيث لا يفصل بينها سوى نقطتين.

كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي): 8 منتخبات تتنافس من أجل التأهل

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 35

المراكز المؤهلة: 3 أو 4

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: لا أحد

تخوض 8 منتخبات الدور النهائي بنظام الدوري وينتهي في 30 آذار/مارس. تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى (حاليا كندا والولايات المتحدة والمكسيك) إلى النهائيات في قطر، في حين يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع (بنما حاليا) الملحق الدولي.

أوقيانيا: تصفيات في قطر

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 11

المراكز المؤهلة: لا شيء أو واحد

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: لا أحد

بسبب جائحة كوفيد-19، لم تقم التصفيات التي كانت مقررة في أيلول/سبتمبر عام 2020. بيد أن الاتحاد الأوقياني للعبة أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي أنه سينظم بالاتفاق مع الاتحاد الدولي (فيفا) دورة تصفيات في آذار/مارس 2022 في قطر على أن يخوض بطل هذه التصفيات الملحق الدولي.

فرانس24/ أ ف ب

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