الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم: هزيمة ثقيلة لمانشستر يونايتد 4-1 أمام واتفورد

تلقى مانشستر يونايتد السبت خسارته الرابعة في خمس مباريات ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سقوطه بنتيجة ثقيلة 4-1 أمام واتفورد، ما يفاقم الضغط على المدرب أولي جونار سولشار. ويقبع يونايتد، الذي يواجه فياريال ثم تشيلسي المتصدر في دوري أبطال أوروبا، بالمركز السابع برصيد 17 نقطة، فيما يأتي واتفورد في المركز 16 وله 13 نقطة من 12 لقاء.

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مني نادي مانشستر يونايتد السبت بخسارته الرابعة في خمس مباريات ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سقوطه 4-1 أمام واتفورد ليزداد الضغط على المدرب أولي جونار سولشار.

وفرض واتفورد سيطرته خلال الشوط الأول من المباراة وسجل بواسطة جوشوا كينغ وإسماعيلا سار الذي أهدر قبل الهدف، ركلة جزاء سددها على مرتين وأضاعها في المرتين بعد تألق الحارس ديفيد دي خيا.

تغريدة مانشتر يونايتد Defeat at Vicarage Road.#MUFC | #WATMUN — Manchester United (@ManUtd) November 20, 2021

وقلص البديل دوني فان دي بيك الفارق ليونايتد بعد الاستراحة في الدقيقة 50، لكن الفريق انهار بعد طرد المدافع هاري مجواير عقب خطأ عنيف قبل 20 دقيقة من النهاية.

وحسم واتفورد الانتصار بهدف من البديل جواو بيدرو، ثم اختتم إيمانويل دينيس الأهداف في اللحظات الأخيرة.

تغريدة نادي واتفورد Joshua King ⚽️

Ismaïla Sarr ⚽️

João Pedro ⚽️

Emmanuel Dennis ⚽️



📰 The match report from a 𝗕𝗜𝗚 win against Manchester United... — Watford Football Club (@WatfordFC) November 20, 2021

وهذه الخسارة الكبيرة جاءت قبل أن يخوض يونايتد مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام فياريال، ثم مواجهة تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي مطلع الأسبوع المقبل.

ويقبع يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن تشيلسي، بينما يأتي واتفورد في المركز 16 وله 13 نقطة من 12 لقاء.

فرانس24/ رويترز

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