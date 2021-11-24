دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جرمان إلى ثمن النهائي

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تأهل كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جرمان وإنتر ميلان الأربعاء إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ختام الجولة الخامسة قبل الأخيرة. وفاز ريال مدريد على مضيفه شريف 3-صفر، فيما فاز "السيتيزنس" على الباريسيين 2-1 على ملعب "الإمارات" ليتأهل الفريقان معا للدور المقبل. أما إنتر فقد تغلب على ضيفه كييف بثنائية نظيفة.

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لحق كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جرمان وإنتر ميلان بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المسابقة.

وفاز ريال مدريد على مضيفه شريف تيراسبول 3-صفر بينها هدف لكريم بنزيمة، فيما فاز "السيتيزنس" على الباريسيين 2-1 على ملعب "الإمارات" ليتأهل الفريقان معا للدور المقبل. بدوره، تغلب إنتر على ضيفه كييف بثنائية نظيفة.

فرانس24/ أ ف ب

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