الاتحاد الأفريقي يؤيد مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين ودوري "السوبر" لأندية القارة

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قررت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الجمعة مقترح تنظيم دوري "السوبر" الأفريقي للأندية بالإجماع ولكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل بشأنه. كما بات الاتحاد الأفريقي أول اتحاد قاري يؤيد "قرار مؤتمر الفيفا إجراء دراسة جدوى" حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من كل أربع سنوات، وهي فكرة تصطدم بتحفظات قوية خصوصا في أوروبا. ويأتي هذا التصويت قبل أقل من شهر على القمة التي ستعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو للفيفا التي ستناقش الموضوع ذاته ولكن دون تصويت.

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في قرار اتخذته بالإجماع خلال اجتماعها الجمعة في القاهرة، أيدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجمعة تنظيم دوري "السوبر" الأفريقي للأندية ولكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل بشأنه بعد.

كما أيد الاتحاد "قرار مؤتمر الفيفا بإجراء دراسة جدوى" حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من مرة كل أربع سنوات كما هو الحال في الوقت الراهن.

وبذلك يصبح كاف أول اتحاد قاري يؤيد رسميا المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الافريقية.

ويأتي هذا التصويت برفع الأيدي قبل أقل من شهر من القمة التي ستعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو للفيفا التي ستناقش (من دون تصويت) تنظيم كأس العالم كل عامين وهي فكرة تصطدم بتحفظات قوية خصوصا في أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

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