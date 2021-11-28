بالميراس البرازيلي يتوج بلقب كأس ليبرتادوريس ويتأهل إلى مونديال الأندية بالإمارات

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بالميراس البرازيلي يتوج بكأس ليبرتادوريس لأندية كرة القدم في أمريكا اللاتينية، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

توج نادي بالميراس البرازيلي بكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم عقب فوزه السبت على مواطنه فلامنغو 2-1 بعد تمديد الوقت الأصلي ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية مطلع العام المقبل في الإمارات. وكرر بالميراس إنجازه العام الماضي وحسم النهائي البرازيلي الخالص الثاني تواليا في صالحه بعدما كان قد تغلب على مواطنه سانتوس 1-صفر.

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حافظ نادي بالميراس البرازيلي على لقبه بطلا لمسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم بفوزه على مواطنه فلامنغو 2-1 بعد التمديد السبت في المباراة النهائية على ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي.

وبكر بالميراس بالتسجيل عبر لاعب وسطه رافايل فيغا في الدقيقة الرابعة، وأدرك المهاجم غابريال باربوزا الملقب بـ"غابيغول" التعادل في الدقيقة 72 فارضا الاحتكام إلى التمديد.

وسجل المهاجم البديل ديفيرسون هدف الفوز في الدقيقة 94.

وكرر بالميراس إنجازه العام الماضي وحسم النهائي البرازيلي-البرازيلي الثاني تواليا في صالحه بعدما كان تغلب على مواطنه سانتوس 1-صفر.

وبات بالميراس الذي صام عن الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، أول فريق يحتفظ بلقبه القاري منذ أن نجح في ذلك بوكا جونيورز الأرجنتيني موسمين متتاليين عامي 2000 و2001.

👏👏 ¡Felicitaciones, @Palmeiras, otra vez campeón de la CONMEBOL #Libertadores!



🔜 Nos vemos en el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes.



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وضمن بالميراس مشاركته في كأس العالم للأندية المقررة في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع العام المقبل، علما بأنه حل رابعا في نسخة العام الماضي بخسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح 2-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولحق بالميراس بتشيلسي الإنكليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل أفريقيا، الهلال السعودي بطل آسيا، الجزيرة المضيف بطل الدوري الإماراتي بموسمه الماضي، أوكلاند النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، بانتظار الفائز بنهائي كونكاكاف (أمريكا الوسطى والشمالية والكارايبي) بين مونتيري وكلوب أمريكا المكسيكيين.

لقب ثالث

وهو اللقب الثالث لبالميراس في تاريخ مشاركاته في المسابقة بعد عامي 1999 و2020 فعادل إنجاز مواطنيه ساو باولو (1992 و1993 و2005) وسانتوس (1962 و1963 و2011) وغريميو (1983 و1995 و2017) كأكثر الأندية البرازيلية ألقابا فيها.

يذكر أن الرقم القياسي المطلق في المسابقة يحمله نادي إنديبندنتي الأرجنتيني مع 7 ألقاب أمام مواطنه بوكا جونيورز (6 ألقاب) وبينارول الأوروغوياني (5 القاب) وريفر بلايت وإستوديانتس الأرجنتينيين (4 ألقاب كل منهما).

في المقابل، فشل فلامنغو في التتويج بلقبه الثالث بعد عامي 1981 و2019.

وسيطر ناديا بالميراس القادم من ولاية ساو باولو، وفلامنغو من ريو دي جانيرو، على الكؤوس في السنوات الأخيرة بإحرازهما 10 من أصل 27 لقبا محليا وقاريا آخر خمسة أعوام، بينها 4 ألقاب محلية في السنوات الخمس الأخيرة (2016 و2018 لبالميراس، و2019 و2020 لفلامنغو).

فرانس24/ أ ف ب

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