الكرة الذهبية: من ماثيوز إلى ميسي.. من هم الفائزون بالجائزة العريقة منذ النسخة الأولى في عام 1956؟

فاز بها (تقريبا) أعرق وأبرز اللاعبين الذين صنعوا تاريخ ومجد كرة القدم العالمية. وكان أولهم المهاجم الإنكليزي الدولي ولاعب بلاكبول (السير) ستانلي ماثيوز في عام 1956، وآخرهم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2019، إذ أن نسخة 2020 ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا. وفيما يأتي أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم منذ عام 1956:

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كان المهاجم الإنكليزي الدولي (السير) ستانلي ماثيوز أول من فاز بجائزة الكرة الذهبية، عام 1956، عندما كان يدافع عن ألوان نادي بلاكبول. وقد تم دمج جائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا الاتحكرةاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بين العامين 2010 و2015، قبل أن يتم الفصل بينهما مجددا بدءا من 2016.

ويعد لاعب وسط نادي باريس سان جرمان ليونيل ميسي اللاعب الوحيد الذي أحرز الجائزة ست مرات، متقدما على البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، (خمس مرات). وكانت "فرانس فوتبول" تمنح الكرة الذهبية بداية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا، بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ثم لأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007.

وقد ألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وفيما يأتي قائمة اللاعبين الذين أحرزوا الكرة الذهبية بالعد التنازلي:

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندري شفتشنكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنكليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج ويا

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1979: الإنكليزي كيفن كيغان

1978: الإنكليزي كيفن كيغان

1977: الدانماركي ألن سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الإيرلندي الشمالي جورج بست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنكليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الإسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريز

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنكليزي ستانلي ماثيوز

فرانس24

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