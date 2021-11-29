نابولي يكرم نجمه السابق دييغو مارادونا في الذكرى الأولى لرحيل "الفتى الذهبي"

إحياء لذكرى مرور عام على رحيله، أقام نادي نابولي مساء الأحد حفلا تكريميا لنجمه وقائده السابق دييغو مارادونا وكشف عن تمثال برونزي سيبقى في الملعب الذي بات يحمل اسم الأسطورة الأرجنتيني، وذلك بمناسبة مباراة المرحة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي أمام لاتسيو (4-صفر). وتم بث كلمة لأسطورة الكرة البرازيلية بيليه (81 عاما) على الشاشة في الملعب قال فيها: "لدي الفرصة لأقول للجميع إنه لا يمكننا نسيان لاعب عظيم مثله. كان صديقا وأنا متأكد أنه يستحق هذا الحفل في نابولي".

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كرم نادي نابولي مساء الأحد قائده السابق دييغو أرماندو مارادونا في ذكرى مرور عام على رحيله بين جماهيره وبتمثال برونزي سيبقى في الملعب الذي بات يحمل اسم الأسطورة الأرجنتيني، كشف عنه كورادو فيرلينو (90 عاما)، وهو الرئيس السابق للنادي الذي تعاقد مع مارادونا في 1984.

وحضر الحفل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا وبطل العالم 2006 فابيو كانافارو الذي نشأ في أكاديمية نابولي.

وكانت هناك كلمة من أسطورة الكرة العالمية بيليه (81 عاما) تم بثها على الشاشة في الملعب قال فيها: "تعرفون الحب والاحترام الذي أكنه لمارادونا. الآن لدي الفرصة لأقول للجميع إنه لا يمكننا نسيان لاعب عظيم مثله. كان صديقا وأنا متأكد أنه يستحق هذا الحفل في نابولي".

وارتدى اللاعبون، خلال مباراة المرحة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي أمام لاتسيو (4-صفر)، قمصانا طبعت عليها صورة مارادونا، هو الثالث من نوعه ينتجه النادي منذ وفاة "الفتى الذهبي" في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن 60 عاما.

ولا يزال سكان نابولي يرون في مارادونا، بطل العالم 1986، شخصية فريدة من نوعها بعد أن قاد فريقا متوسط المستوى في حينها للفوز بلقبيه الوحيدين في الدوري المحلي عامي 1987 و1990 وكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) في 1989.

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وأحيا نابولي ذكرة وفاة مارادونا بفوز كبير على ضيفه لاتسيو، ما سمح له الانفراد بصدارة الدوري مستفيدا من سقوط ميلان الثاني على أرضه 3-1 ضد ساسوولو. وعاد الفريق الجنوبي إلى الانتصارات في الدوري بعد خسارة وتعادل، رافعا رصيده إلى 35 نقطة، متقدمًا بثلاث عن الروسونيري.

ودخل اللاعبون للإحماء قبل المباراة على وقع أغنية "لايف إز لايف" التي تذكر بأحد أجمل فيديوهات مارادونا عندما يتلاعب بالكرة أثناء التحمية. وقال مهاجم نابولي البلجيكي مرتنس بعد الفوز: "قدمنا أحد أفضل عروضنا، والأمر المهم الآن هو أن تلعب هكذا دائما، لأنك تحتاج إلى تكرار هكذا عروض. الطريقة التي لعبنا بها اليوم كانت مثالية".

فرانس24/ أ ف ب

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