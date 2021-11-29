مانشستر يونايتد يعين رانغنيك مدربا له لخلافة سولشاير

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لقطة لمدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولشاير خلال مباراة فريقه ضد ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021

عين نادي مانشستر يونايتد الألماني رالف رانغنيك على رأس الإدارة الفنية للفريق عوضا عن مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير الذي تخلي عن خدماته بسبب تواضع نتائج الفريق. ويقود رانغنيك سفينة مانشستر إلى نهاية الموسم الجاري قبل أن يضطلع بدور استشاري في صفوف الفريق لموسمين إضافيين.

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أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي الاثنين تعيين الألماني رالف رانغنيك في منصب المدرب المؤقت للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للنرويجي أولي غونار سولشاير المقال من مهامه الفنية على خلفية تردي النتائج.

وسينضم المدرب البالغ 63 عاماً إلى يونايتد قادماً من لوكوموتيف موسكو الروسي حيث كان يشغل منصب مدير الرياضة والتطوير. وعبّر رانغنيك عن حماسه للانضمام إلى يونايتد، مركزاً على ضرورة إعادة النادي المترنح إلى سكة الانتصارات والنجاحات.

وبعد نهاية الموسم الحالي، سيبقى مدرب لايبزيغ السابق في "أولد ترافورد" لكن في دور استشاري لمدة عامين إضافيين.

قال جون مورتو مدير الكرة في النادي الإنكليزي "لقد كان مرشحنا الأوّل لمنصب المدرب الموقت، مما يعكس القيادة التي لا تقدر بثمن والمهارات الفنية التي حققها في حوالي أربعة عقود من الخبرة في الإدارة والتدريب".

وسيتسلم رانغنيك مهامه من المدرب المؤقت الآخر مايكل كاريك الذي أشرف على الفريق في مباراتين بعد إقالة سولشاير قبل أسبوع.

وقال المدرب الألماني الجديد "الفريق مليء بالمواهب ويملك توازناً كبيراً بين الشباب والخبرة".

وأضاف "ستكون كل جهودي للأشهر الستة المقبلة على مساعدة هؤلاء اللاعبين من أجل تحقيق إمكاناتهم على المستوى الفردي، والأهم من ذلك كفريق واحد".

وختم "أبعد من ذلك، أتطلع إلى دعم أهداف النادي على المدى الطويل على أسس دوري المستقبلي كاستشاري".

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، متأخراً بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر الذي كان تعادل مع "الشياطين الحمر" الأحد 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة.

فرانس24 / أ ف ب

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