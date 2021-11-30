من هي الإسبانية أليكسيا بوتياس الفائزة بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم؟

فازت لاعبة كرة القدم الإسبانية أليكسيا بوتياس (27 عاما) مساء الاثنين بالكرة الذهبية النسوية الثالثة في التاريخ، لتخلف النرويجية آدا هيغربيرغ التي توجت بالنسخة الأولى في التاريخ عام 2018، والأسطورة الأمريكية ميغان رابينوي التي ظفرت بالثانية عام 2019.

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فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة نادي برشلونة بالكرة الذهبية النسوية الثالثة في التاريخ الاثنين في باريس، لتتوج موسما أحرزت فيه أيضًا لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقها.

وقالت عقب استلام الجائزة: "أنا متأثرة كثيرا" قبل أن تشكر زميلاتها في الفريق "إنها جائزة فردية لكنها عمل جماعي".

وكانت النرويجية آدا هيغربيرغ توجت بالنسخة الأولى في التاريخ عام 2018، لتخلف البطلة والأسطورة الأمريكية ميغان رابينوي التي ظفرت الثانية عام 2019.

وقدمت أليكسيا بوتياس (27 عاما) موسما رائعا مع برشلونة وقادته إلى تحقيق ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) مع تسجيلها هدفا في المباراة النهائية ضد تشلسي الإنكليزي (4-صفر).

وبلغت هذا الموسم قمة مستواها في مسيرتها الكروية التي بدأتها في ساباديل وتابعتها في إسبانيول برشلونة حيث استهلت مشوارها الاحترافي ثم ليفانتي.

وفي عام 2012، انضمت إلى ناديها المفضل برشلونة وفازت معه في موسمها الأول بالثنائية (الدوري والكأس المحليان). سجلت أكثر من 150 هدفا لبرشلونة.

وتدافع بوتياس، التي توجت بطلة أمم أوروبا تحت 17 عاما مرتين (2010 و2011)، عن ألوان المنتخب الإسباني منذ عام 2013.

فرانس24/ أ ف ب

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