كأس العرب: قطر أول المتأهلين لربع النهائي وسوريا تهزم تونس والإمارات تفوز على موريتانيا

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قطر تضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز متأخر على عُمان.

حجز منتخب قطر المضيفة عن المجموعة الأولى أول بطاقة إلى الدور ربع النهائي من النسخة العاشرة لكأس العرب لكرة القدم، بعدما حقق فوزا متأخرا على عُمان 2-1. وفي ثاني مباريات المجموعة الأولى، تعادلت البحرين سلبا مع العراق. وفي المجموعة الثانية، فازت الإمارات على موريتانيا بهدف دون رد وفاجأت سوريا تونس وهزمتها بدفين نظيفين.

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بات المنتخب القطري المضيف أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من النسخة العاشرة لكأس العرب لكرة القدم، بعدما حقق الجمعة فوزا قاتلا بهدف عكسي على نظيره العماني 2-1 على ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي شهدت تعادلا سلبيا بين العراق والبحرين. وفي وقت لاحق فازت الإمارات على موريتانيا بهدف وسوريا على تونس بهدفين للا شيء ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي الوقت الذي كانت مباراة قطر وعمان تتجه إلى التعادل بهدفي أكرم عفيف لقطر (31 من ركلة جزاء) وخالد الهاجري لعمان (37)، حتى الثواني الأخيرة من الدقيقة السابعة المحتسبة من الوقت بدل الضائع، سجل مدافع المنتخب العماني دوربين فهمي خطأ في مرماه بعدما ارتطمت به الكرة إثر رأسية من المعز علي لتتجاوز خط المرمى بسنتمترات، أكدته تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (90+7).

وبات العنابي أول المتأهلين رسميا بعدما رفع رصيده ‘لى ست نقاط ضامنا صدارة المجموعة بعد فوز افتتاحي على البحرين (1-صفر) أمام العراق (نقطتان)، عمان والبحرين (نقطة لكل منهما).

نتائج كأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🇶🇦🏆



⏰ نهاية المباراة



🇶🇦 قطر تخطف الفوز في الدقائق الأخيرة من 🇴🇲 عمان وتصبح أول المتأهلين إلى الدور الثاني



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بعد المباراة، شكك الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني ببعض القرارات التحكيمة معتبرا أن "الهدف الثاني صحيح حيث تجاوزت الكرة الخط حسبما رأيت، لكن أعتقد أن ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب القطري لم تكن صحيحة بتاتا".

وتابع "أستغرب أيضا عدم طرد اللاعب رقم 15 (بسام الراوي) بعد الضرب المتعمد بالكوع...عموما لا يمكنني إلا أن أهنئ اللاعبين على الأداء خصوصا في الشوط الثاني، هي المباراة الثانية التي تنقلب نتيجتها علينا في الوقت بدل الضائع حيث تعادلنا مع العراق وخسرنا أمام قطر بسيناريو لا يمكن تفسيره.. ولا يمكنني أن ألوم اللاعبين".

بدوره اعتبر المدرب الإسباني فيليكيس سانشيس أن الانتصار "كان في غاية الأهمية... هدف في وقت متأخر منحنا النقاط الثلاث والتأهل وصدارة المجموعة. كانت مباراة صعبة كما توقعنا، المنتخب العماني قدم شوطا ثانيا مغايرا وخلق لنا المشاكل".

وأضاف "لن نختار المنافس في ربع النهائي طبعا، الرؤية لم تتضح بعد في المجموعة الثانية، أي منتخب سيتأهل سيكون قد استحق ذلك وسنستعد كما يجب، لكن ما زالت أمامنا مباراة ثالثة امام المنتخب العراقي سنلعبها للفوز بغض النظر عن التشكيل والأسماء التي سنختارها".

"نسور قاسيون" تصدم "نسور قرطاج"

وقلب المنتخب السوري موازين المجموعة الثانية بفوز مهم على نظيره التونسي 2-صفر في استاد البيت، بهدفين سجلهما أوليفر إسحاق كاسكاو (4) ومحمد عنز (47).

وبالتالي، حصدت سوريا أول ثلاث نقاط في البطولة، لتتساوى مع المنتخب التونسي. وبدأ السوريون المباراة بقوة، وبكروا في التسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة، حينما خطف كاسكاو الكرة وسدد من بعيد مباغتا الحارس فاروق بن مصطفى.

نتائج كأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🇶🇦🏆



🇸🇾 سوريا تتدارك هزيمة الجولة الأولى بفوزها على 🇹🇳 تونس بنتيجة 2⃣-0⃣@FTF_OFFICIELLE l @Syrian_FA



نتائج مباريات اليوم 👇https://t.co/ciMCS7mZkM pic.twitter.com/cvQd7tzBKO — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 3, 2021

وفشل المنتخب التونسي في اختراق الدفاعات السورية في أكثر من مناسبة. وقبل انتهاء الشوط الأول، خسر المنتخب التونسي خدمات لاعبه محمد علي بن رمضان، حين تلقى البطاقة الحمراء بعد ضربه عنز في كرة مشتركة.

وفيما دخل التونسيون الشوط الثاني في مسعى العودة بالنتيجة، جاءت الصدمة السورية بهدف رائع من عنز بتسديدة بعيدة المدى، منحت تفوقا معنويا واضحا للسوريين، ولم يسعف "نسور قرطاج" دخول يوسف المساكني، لتنتهي المباراة بفوز السوريين ورفع آمالهم بالعبور.

الإمارات تقترب

قطعت الإمارات خطوة كبيرة نحو ربع النهائي بعد فوزها القاتل على موريتانيا 1-صفر في أول مباراة دولية بينهما على الإطلاق.

وسجل البديل خليل الحمادي هدف الإمارات الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع.

ورفعت الإمارات التي حققت فوزها الثاني على التوالي بعد الأول على سوريا 2-1، رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

نتائج كأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🇶🇦🏆



المنتخب الإماراتي 🇦🇪 يحقّق انتصاره الثاني في المجموعة الثانية بفوزه على موريتانيا 🇲🇷 بهدف متأخر من البديل خليل الحمادي!



تعرّف على كل النتائج 👇🏻https://t.co/tQZdpgHkcI pic.twitter.com/qz4Wy8DE1Q — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 3, 2021

من جهتها، فشلت موريتانيا في حصد نقطتها الأولى في كأس العرب، بعدما كانت خسرت أمام البحرين والعراق بنفس النتيجة صفر-2 خلال مشاركتها السابقة في نسخة 1995، وأمام تونس 1-5 في الجولة الأولى من النسخة الحالية.

وانتظرت الإمارات بالرغم من سيطرتها الواضحة على الشوط الأول حتى الدقائق الثماني الأخيرة لصناعة الخطر، لكنها اصطدمت بتألق لافت من حارس مرمى موريتانيا مباكي نداي.

تعادل مخيب بين العراق والبحرين

في وقت سباق، حسم تعادل سلبي مخيب مواجهة العراق والبحرين على إستاد الثمامة.

وهذا التعادل هو الثالث للبحرين أمام العراق بقيادة البرتغالي هيليوا سوزا الذي حقق انتصارين على منتخب "أسود الرافدين".

وقال المونتينيغري زيليكز بتكوفيتش مدرب العراق بعد المباراة "لعبنا بتحفظ في الثلث الأول من المباراة ومن ثم دخلنا في أجواء اللقاء، وكنا الأخطر والأفضل في مجريات المباراة، لكننا عانينا من الجهد البدني في الدقائق العشر الأخيرة، وبدا واضحا على لاعبينا الإعياء، وأكثر من لاعب كان بحاجة الى التبديل بعد نفاد التبديلات".

وحول عجز المنتخب في تحقيق الفوز في المباريات التسع الأخيرة "علينا أن نكون إيجابيين، نحتاج من واحد إلى اثنين من اللاعبين الجاهزين من صانعي اللعب، وأنا هنا لا أريد أن أنتقد أحدا مع جل احترامي لكل الأندية في العراق" في إشارة إلى عدم إمكانية الأندية من تقديم مثل هؤلاء اللاعبين.

وكلف الاتحاد العراقي بيتروفيتش (المدرب المساعد في الجهاز الفني) لقيادة تدريبات منتخب العراق خلفا للمدرب السابق الهولندي ديك أدفوكات الذي استقال لسوء النتائج قبل ايام من انطلاق بطولة كأس العرب.

وبدأ المنتخب البحريني المباراة بأداء سريع ومحاولات هجومية مبكرة للوصول إلى مرمى العراق، اضطر بسببها لاعبو الأخير للتراجع وتأمين تغطية دفاعية محكمة بوجه تلك المحاولات.

وفي النصف الثاني من الشوط الأول، تحسن أداء وأسلوب المنتخب العراقي ونشطت محاولاته الهجومية التي قادها محمد قاسم في أكثر من مناسبة.

وشهد الشوط الثاني سجالا هجوميا بين المنتخبين قبل أن يفرض المنتخب العراقي هيمنته في الربع ساعة الأخير ولكن من دون جدوى.

فرانس24/ أ ف ب

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