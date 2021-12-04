كأس العرب: المغرب يسحق الأردن برباعية نظيفة والجزائر تسقط لبنان بهدفين لصفر

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منتخب الجزائر بعد فوزه على لبنان السبت 4 ديسمبر 2021 ضمن تصفيات كأس العرب لكرة القدم المقامة بقطر

يقترب منتخبا الجزائر والمغرب من ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من النسخة العاشرة لكأس العرب المقامة بقطر، بعدما حقق الأول فوزا على لبنان 2-صفر في أستاد الجنوب، والثاني رباعية نظيفة على الأردن على أستاد أحمد بن علي.

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صار منتخبا المغرب حامل اللقب والجزائر بطلة أفريقيا على خطوات قصيرة من العبور للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة بقطر، بفوز الأول على الأردن برباعية نظيفة السبت على استاد أحمد بن علي، والثاني على لبنان 2-صفر في استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية.

المغرب يتصدر المجموعة الثالثة

وفي المباراة الأولى، تناوب على تسجيل أهداف "أسود الأطلس" كل من يحيى جبران (4)، لاعب الأهلي المصري بدر بانون (25)، محمد الشيبي (45+3)، ولاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي (88 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط من فوزين متتاليين بعد الأول على فلسطين بالنتيجة عينها، وتصدر المجموعة الثالثة، فيما بقي الأردن ثانياً مع ثلاث نقاط.

وقد يحسم المغرب تأهله رسمياً في وقت لاحق، في حال إخفاق السعودية بتحقيق فوز على فلسطين اليوم، وإلا سينتظر "أسود الأطلس" حتى الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأردن على السعودية 1-صفر، فيما اكتسح المغرب فلسطين 4-صفر.

وفي الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، يواجه المغرب السعودية، فيما يقابل الأردن منتخب فلسطين.

وقال مدرب المغرب الحسين عموتة بعد المباراة في تصريح تلفزيوني "تخوّفنا من تأثير سلبي نتيجة فوزنا في المباراة الأولى 4-صفر، لكن انتبهنا للجزئيات".

وأضاف "نجحنا بهزّ الشباك من الفرصة الثالثة، وسدّدنا أكثر من 16 مرة معظمها كانت مؤطرة".

بدوره، قال المدافع بدر بانون الذي رفع رصيده إلى هدفين في البطولة "منتخب الأردن أفضل مهارياً من فلسطين، دون التقليل من أهمية الأخير. الهدف الأوّل سهّل علينا المواجهة".

أما مدرب الأردن العراقي عدنان حمد فاعتبر أن "النتيجة غير متوقعة. كنا نعرف أننا نواجه فريقاً قوياً وفارق الإمكانات واضح. سيناريو المباراة أثّر مع هدف مبكر وإصابة القائد بهاء فيصل. كان المغرب يستحق الفوز".

وعن المباراة المقبلة مع فلسطين، أضاف حمد "سنعمل على تحسين معنويات اللاعبين. علينا أن نكون واقعيين، خسرنا مع الفريق الأفضل، لكن فرصة الانتقال إلى ربع النهائي لا تزال سانحة".

الجزائر تُسقط "رجال الأرز"

وفي المجموعة الرابعة، بات المنتخب الجزائري على مشارف العبور إلى ربع النهائي بفوزه بثنائية نظيفة على لبنان، في مباراة شهدت ركلة جزاء وبطاقتين حمراوين.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط، وسيحسم تأهله مع مصر بحال فوزها على السودان في وقت لاحق، لتودّع الأخيرة البطولة رفقة لبنان.

قال الجناح الجزائري يوسف بلايلي بعد المباراة إن "لبنان دافع جيداً. في الشوط الثاني سجّلنا وفتحنا المباراة قبل أن نسجّل الثاني".

وعن مباراة مصر المقبلة، أضاف "مصر منتخب كبير، سنقدّم كل ما نملك لنضمن الصدارة".

بدوره، قال قائد الجزائر ياسين براهيمي "أدركنا أن المجموعة معقدة ولبنان يدافع بشكل جيد. أردنا التسجيل مبكراً وعقّدنا الأمور على أفسنا قبل أن نسجل في وقت متأخر".

فرانس24/ أ ف ب

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