كأس العرب: مصر تتغلب على السودان بخماسية وتلتحق بالمغرب والجزائر في ربع النهائي

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كأس العرب في كرة القدم معروضة في متنزه أسباير في العاصمة القطرية في الدوحة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

التحقت مصر بمنتخبات الجزائر بطلة أفريقيا والمغرب حاملة اللقب وقطر المضيفة إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم، بفوزها السبت على السودان بخماسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الرابعة. فيما تعادلت السعودية مع فلسطين بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه السبت على نظيره السوداني بخمسة أهداف دون رد ليلتحق الفراعنة بمنتخبات الجزائر بطلة أفريقيا والمغرب حاملة اللقب وقطر المضيفة التي تأهلت في وقت سابق.

دكت الكتيبة المصرية شباك السودانيين بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من أحمد رفعت (4)، أحمد سيد "زيزو" (13)، محمود حمدي (31)، حسين فيصل (57)، ومحمود شريف (78).

وبالتالي رفع "الفراعنة" رصيدهم إلى ست نقاط وتصدروا مجموعتهم، قبل أن يواجهوا الجزائر الأسبوع المقبل في مباراة لحسم الصدارة.

نتائج كأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🇶🇦🏆



🇪🇬 المنتخب المصري @EFA يحقّق فوزه الثاني في البطولة بانتصار كبير على السودان 🇸🇩 بخماسية!



تعرف على نتائج اليوم 👇🏻https://t.co/9i8MbEiv20 pic.twitter.com/0SvZzkO7HI — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 4, 2021

وتعقدت أمور السودان في المباراة بطردين، الأول لياسر المزمل مع نهاية الشوط الأول، والثاني لفارس عبد الله بعدما نال بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 53.

وفي المجموعة الثالثة، تناوب على تسجيل أهداف "أسود الأطلس" كل من يحيى جبران (4)، لاعب الأهلي المصري بدر بانون (25)، محمد الشيبي (45+3)، ولاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي (88 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط من فوزين متتاليين بعد الأول على فلسطين بالنتيجة عينها، وتصدر المجموعة الثالثة، فيما بقي الأردن ثانيا مع ثلاث نقاط.

وحسم المغرب تأهله رسميا في وقت لاحق، مع إخفاق السعودية بتحقيق الفوز على فلسطين وتعادلها معها 1-1.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأردن على السعودية 1-صفر، فيما اكتسح المغرب فلسطين 4-صفر.

وفي الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، يواجه المغرب السعودية، فيما يقابل الأردن منتخب فلسطين.

تعادل فلسطين والسعودية

وأبقى المنتخب السعودي على حظوظه الضئيلة في التأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع نظيره الفلسطيني على إستاد المدينة التعليمية.

وتقدم منتخب فلسطين عن طريق محمد باسم رشيد (45+2)، فيما أدرك "الأخضر" التعادل بواسطة عبدالله الحمدان (81).

نتائج كأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🇶🇦🏆



سجّل البديل عبدالله الحمدان @7amdan_abood هدف التعادل للمنتخب السعودي 🇸🇦 ليتقاسم نقطة مع نظيره الفلسطيني 🇵🇸 من المباراة!



تعرّفوا على نتائج مباريات اليوم 👇🏻https://t.co/9i8MbEiv20 pic.twitter.com/a5veHzft7s — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 4, 2021

وبهذه النتيجة أودع كل منتخب أول نقطة في رصيده، بينما حافظ المغرب على صدارة المجموعة.

وجاء الشوط الأول دون المأمول على المستوى الفني، حيث غابت الفرص الخطرة على المرميين، باستثناء كرة محمد القحطاني التي صوبها من ركلة حرة مباشرة واعتلت العارضة الفلسطينية (14)، وكرة الفلسطيني تامر صيام العرضية التي لم تجد من يكملها داخل المرمى (38).

ولم يأت الجديد إلا في الوقت المحتسب بدل عن ضائع، حيث نجح منتخب فلسطين في التقدم بالنتيجة عندما تلقى رشيد كرة في منتصف ملعب الأخضر هيئها لنفسه وصوبها قوية إلى يسار زيد البواردي (45+2).

وبحثت السعودية التي تشارك بمنتخب أولمبي عن التعادل مع بداية الشوط الثاني، وصوب القحطاني كرة قوية، لكنها مرت إلى جوار القائم (50).

كاد "الفدائي" أن يضيف هدفا ثانيا لكن كرة محمود عيد تصدى لها البواردي (78).

ومن هجمة منسقة أدركت السعودية التعادل حين تلقى الحمدان كرة عرضية لعبها قوية إلى يمين الحارس عمرو قدورة (81)، لتنتهي المباراة بالتعادل.

فرانس24/ أ ف ب

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