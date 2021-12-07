المنتخب الأردني يفوز على نظيره الفلسطيني ويكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب

© أ ف ب

فاز المنتخب الأردني لكرة القدم الثلاثاء في الدوحة على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5-1، محرزا ثاني بطاقات التأهل عن المجموعة الثالثة وأكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب.

إعلان اقرأ المزيد

أحرز المنتخب الأردني ثاني بطاقات التأهل عن المجموعة الثالثة وأكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب في كرة القدم، بفوزه على فلسطين 5-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة. وعلى استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، سجل خماسية الأردن بهاء عبد الرحمن (9 من ركلة جزاء)، حمزة الدردور (24)، محمود مرضي (82)، والبديل يزن النعيمات (86 و90+1)، بينما سجل تامر صيام الهدف الوحيد لفلسطين (44).

وحقق المنتخب الأردني الأهم وكسب البطاقة الثانية التي كان يتنافس عليها مع فلسطين والسعودية التي خسرت صفر-1 أمام المغرب المتصدر بالعلامة الكاملة. كما رفع الأردن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المغرب، بينما بقيت السعودية في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن فلسطين في المركز الرابع والأخير.

وسيتواجه المغرب، في ربع النهائي السبت، مع ثاني المجموعة الرابعة الذي يحدد لاحقا في قمة مصر والجزائر، بينما يلتقي الأردن مع متصدرها. ويفتتح الدور ربع النهائي الجمعة بمبارتي تونس مع عمان، وقطر مع الإمارات.

الأردن يستعيد التوازن

وقطف الأردن ثمار الضغط المبكر مع ركلة جزاء إثر إعاقة محمد أبو زريق من المدافع عبد اللطيف البهداري فانبرى لها القائد عبد الرحمن بنجاح إلى يسار الحارس الفلسطيني عمر قدورة (9).

وقدم ياسين البخيت فاصلاً من المراوغة ثم مرر كرة قصيرة للدردور الذي غمزها من مسافة قريبة وحولها داخل الشباك الفلسطينية مضاعفاً تقدم الأردن (24).

وتمكن المنتخب الفلسطيني بعد صدمة الهدف الثاني ونجح في تهديد مرمى الحارس الأردني يزيد أبو ليلى في أكثر من مناسبة، دون النجاح في هز الشباك إلا عندما ارتقى صيام لعرضية خالد سالم ودكها بقوة في الشباك الأردنية (44).

واستمرت الإثارة مع انطلاقة الشوط الثاني، وسنحت أكثر من فرصة لفلسطين للتعديل، أبرزها عندما انفرد خالد سالم بالمرمى وراوغ الحارس أبو ليلى لكنه سدد الكرة في الشباك الجانبية والمرمي مشرع أمامه (55).

ووضع البديل مرضي بصمته على الهدف الثالث للأردن عندما سدد كرة قوية لمست قدم أحد المدافعين وتحولت من القائم الأيمن إلى داخل المرمى (82)، قبل أن يستغل النعيمات انهيار دفاع فلسطين ويسدد كرة من بعيد غفلت الحارس قدورة وسكنت المرمى (86).

وعاد النعيمات لكسر مصيدة التسلل واستلام تمريرة رجائي عايد داخل المنطقة فراوغ الحارس ببراعة َوضع الكرة في المرمى (90+1).

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك