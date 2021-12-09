دوري أبطال أوروبا: فياريال الإسباني يهزم أتالانتا الإيطالي ويبلغ ثمن النهائي لأول مرة منذ 2008

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لاعبو فياريال الإسباني يحتفلون بالهدف الثاني لراوول ألبيول في مرمى أرسنال الإنكليزي في ذهاب نصف نهائية مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على ملعب سيراميكا ستاديوم في فياريال في 29 نيسان/أبريل 2021

انتزع نادي فياريال الإسباني الخميس ورقة التأهل لثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفضل انتصاره على أتالانتا الإيطالي 3-2، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذه المرحلة من المنافسة القارية منذ موسم 2008-2009. وبتأهله، أكمل النادي الإسباني عقد المتأهلين إلى الدور المقبل. وستجرى القرعة الاثنين على أن يبدأ هذا الدور في 15 شباط/فبراير ويختتم في 16 آذار/مارس.

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تغلب فياريال الإسباني على مضيفه أتالانتا الإيطالي 3-2، بعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة الخميس في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، ليكمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت المباراة مقررة الأربعاء لكن كثافة الثلوج التي تساقطت في برغامو حالت دون إقامتها وأرجئت إلى الخميس.

وكان فياريال بحاجة إلى التعادل للحاق بمتصدر المجموعة مانشستر يونايتد الإنكليزي. وحجز بطاقته إلى ثمن النهائي لأول مرة منذ إنجاز موسم 2008-2009 حين وصل إلى ربع النهائي قبل أن تنتهي المغامرة على يد أرسنال الإنكليزي.

لكنه حقق أكثر من ذلك بفضل أهداف الهولندي أرناوت دانجوما (3 و51) والفرنسي إتيان كابويه (42)، قبل أن يعود الأمل لأتالانتا بفضل هدفي الأوكراني روسلان مالينوفسكي (71) والكولومبي دوفان زاباتا (80).

وحرم فريق "الغواصة الصفراء" الذي شارك في المسابقة نتيجة تتويجه الموسم الماضي بطلا للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، أتالانتا من بلوغ ثمن النهائي للموسم الثالث تواليا، والاكتفاء بإكمال مشواره القاري في "يوروبا ليغ" حيث يخوض الدور الإقصائي الفاصل الذي يجمع الفرق المنتقلة من دوري الأبطال بتلك التي حلت وصيفة بمجموعاتها في المسابقة القارية الثانية.

وفي المقابل، لحق فياريال بمواطنيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، رباعي إنكلترا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشلسي حامل اللقب وليفربول، باريس سان جرمان وليل الفرنسيين، أياكس الهولندي، بنفيكا وسبورتينغ البرتغاليين، بايرن ميونيخ الألماني، وسالزبورغ النمساوي.

وتقام قرعة ثمن النهائي الاثنين، على أن يبدأ هذا الدور في 15 شباط/فبراير ويختتم في 16 آذار/مارس.

فرانس24/ أ ف ب

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