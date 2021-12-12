انتخاب المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم

لاعب كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو أثناء حضوره حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في زيورخ، سويسرا، 11 يناير/ كانون الثاني 2016.

بعد طول انتظار، أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم السبت انتخاب مهاجمه الدولي السابق صامويل إيتو، البالغ من العمر 40 عاما، رئيسا له. وحصل إيتو على 43 صوتا مقابل 31 للرئيس المنتهية ولايته سيدو مبومبو نجويا الذي انتخب في عام 2018.

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انتخب السبت المهاجم الدولي صامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ليتفوق بذلك نجم برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي السابق على الرئيس المنتهية ولايته سيدو مبومبو نجويا الذي انتخب في عام 2018، لكن فوزه لقي معارضة العديد من الفاعلين في كرة القدم الكاميرونية، وأبطلته محكمة التحكيم الرياضية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

وحصل إيتو (40 عاما) على 43 صوتا مقابل 31 للرئيس المنتهية ولايته.

"سأتذكر هذا اليوم بكل فخر"

وقال إيتو على حسابه على تويتر المتابع من قبل 1,5 مليون مشترك "سأتذكر هذا اليوم بكل فخر"، مضيفا "يشرفني أن يتم انتخابي على رأس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم".

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 11, 2021

وكان إيتو قد أكد عند تقديم ترشيحه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه سيكون الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني للعبة "رغم الغش"، مضيفاً "حان وقت إعادة بناء" كرة القدم الكاميرونية.

في عام 2018، دعم إيتو ترشيح سيدو مبومبو نجويا، لكنه أعرب اليوم عن "خيبة أمله" كون الوعود التي قطعها الرئيس الحالي قبل ثلاث سنوات "بدت لي جديرة بالاهتمام بمستقبل بلدنا"، مضيفا أن الرئيس الحالي "فشل فشلا ذريعا".

وتستضيف الكاميرون نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الفترة من التاسع من كانون الثاني/يناير إلى السابع من شباط/فبراير المقبلين.

شارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم 4 مرات خلال مسيرته بدءا من العام 1998، وفاز معه بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين عامي 2000 و2002، وذهبية أولمبياد سيدني عام 2000. وعلى مستوى الأندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما تُوّج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتان مع برشلونة ومرة مع إنتر).

وعلى المستوى الفردي، أحرز جائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات.

كان موسم 2018-2019 الأخير لإيتو كرويا إذ لعب مع نادي قطر القطري، بعد مسيرة طويله أخذته إلى ريال مدريد وبرشلونة ومايوركا وليغانيس في إسبانيا، إنتر وسمبدوريا في إيطاليا، تشلسي وإيفرتون في إنكلترا، أنطاليا سبور وكونيا سبور في تركيا، وأنجي محج قلعة في روسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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