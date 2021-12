حنبعل المجبري... اكتشاف تونسي في كأس العرب ومستقبل واعد بالانتظار مع مانشستر يونايتد

🏆 #FIFArabCup and #WorldCup ambitions

🤩 Learning from Pogba at @ManUtd

👏 Praise for the Tunisia fans



🇹🇳 Teenage sensation Hannibal Mejbri spoke to us after helping the Eagles of Carthage into the last four 🔢



🗣️👉 https://t.co/euajpIz4Uj pic.twitter.com/mF4C2McVaA