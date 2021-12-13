دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان-مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد-بايرن ميونيخ في ثمن النهائي

صورة مركبة لنجمي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ومانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو. في 12 و11 ديسمبر/كانون الأول 2021.

يتواجه باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة ثانية، في الدور الثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حسبما أسفرت نتائج القرعة التي سحبت الاثنين في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية. وسيتواجه نجم الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى "الشياطين الحمر" قادما من يوفنتوس الإيطالي.

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أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت الاثنين في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، عن مواجهتين قويتين بين باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى.

وتكتستي المواجهة بين باريس سان جرمان ويونايتد طابعا مميزا حيث إنها ستجمع نجم الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بغريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد هذا الموسم إلى "الشياطين الحمر" قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وطبعت الخصومة بين اللاعبين خلال وجودهما في الدوري الإسباني مع برشلونة وريال مدريد تواليا حقبة رائعة مثيرة في تاريخ اللعبة في القارة العجوز.

تغريدة دوري أبطال أوروبا Round of 16 draw✔️



What are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/FfrEuIFSxX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

وسبق أن تواجه اللاعبان اللذان نالا معا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 12 مرة بين 2008 و2021، وبين 2009 و2018 خلال وجود رونالدو مع ريال مدريد، قبل أن يتركه في صيف 2018 للانضمام إلى يوفنتوس.

ثم لحق به ميسي الصيف المنصرم وترك برشلونة بعدما دافع عن ألوان الفريق الأول منذ 2004، للالتحاق بزميله السابق في النادي الكاتالوني البرازيلي نيمار بالانضمام إلى باريس سان جرمان، وذلك ضمن مساعي الأخير لتحقيق الهدف الأسمى بالنسبة لإدارته القطرية، وهو إحراز لقب دوري الأبطال الذي أفلت من النادي الباريسي عام 2020، بخسارته في النهائي على يد بايرن ميونيخ الذي سيخوض بدوره اختبارا صعبا في ثمن النهائي ضد أتلتيكو بطل إسبانيا.

تغريدة دوري أبطال أوروبا 🇫🇷 Paris vs Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/NNB5asBa7s — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

وستقام مباريات ثمن النهائي في 15 و16 و22 و23 فبراير/شباط ذهابا و8 و9 و15 و16 مارس/آذار إيابا.

وجاءت المواجهات الأخرى بالنسبة للأندية الكبيرة متوازنة إلى حد كبير، حيث وقع ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) في مواجهة بنفيكا البرتغالي، مانشستر سيتي الإنكليزي وصيف الموسم الماضي ضد فياريال الإسباني، مواطنه ليفربول ضد سالزبورغ النمسوي الذي بلغ ثمن النهائي للمرة الأولى.

أما الفريق الإنكليزي الآخر تشلسي حامل اللقب، فوقع بمواجهة ليل الفرنسي الذي يبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حين انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد، فيما يلعب يوفنتوس الإيطالي ضد سبورتينغ البرتغالي ومواطنه إنتر ضد أياكس أمستردام الهولندي الذي كان بين ثلاثة فرق أنهت دور المجموعات بالعلامة الكاملة إلى جانب ليفربول وبايرن ميونيخ.

فرانس24/ أ ف ب

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