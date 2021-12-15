رابطة الأندية الأوربية تهدد بمنع لاعبيها من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون

في خضم تضارب الأنباء بشأن بإمكانية تأجيل كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون أو إلغائها حتى، هددت رابطة الأندية الأوروبية في رسالة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة في المسابقة المقررة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ، وذلك بسبب البروتوكولات المتعلقة فيروس كورونا. فيما وصف مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ما يشاع عن إلغاء المسابقة بأنه "أخبار كاذبة".

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ما زالت إقامة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/ فبراير المقبلين بين الشك واليقين. وجاءت آخر العقبات التي قد تؤدي إلى تأجيل المسابقة الأفريقية من رابطة الأندية الأوروبية التي هددت في رسالة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة مع منتخبات بلادهم في الكأس القارية بسبب البروتوكولات المتعلقة فيروس كورونا.

وفي الرسالة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء، قالت رابطة الأندية الأوروبية "على حد علمنا، لم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن عن بروتوكول طبي وتشغيلي لكأس أمم أفريقيا، وفي غيابه لن تتمكن الأندية من تحرير لاعبيها من أجل البطولة".

وتتزامن الرسالة الموجهة من رابطة الأندية الأوروبية إلى فيفا مع تزايد الشائعات حول إلغاء محتمل لكأس أمم إفريقيا أو تأجيل جديد للنهائيات القارية المؤجلة لعام بسبب فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى البروتوكولات الصحية للنهائيات القارية المقررة بين 9 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير، تحدثت رابطة الأندية الأوروبية قبل كل شيء عن خطر غياب اللاعبين الدوليين عن فرقهم لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا، وذلك بسبب "الحجر الصحي وقيود السفر" المرتبطة بشكل خاص بتفشي متحورة أوميكرون.

واستنادا إلى القواعد المخففة لتسريح اللاعبين الدوليين والتي أكدها فيفا عدة مرات منذ آب/أغسطس 2020، يمكن للأندية الامتناع عن تسريح لاعبيها إذا كان "الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأقل إلزاميا لدى الوصول" إلى البلد الذي يلعب فيه المنتخب الوطني أو لدى العودة إلى الفريق الذي يلعب فيه اللاعب.

وأكد المجلس الإداري لرابطة الأندية الأوروبية في أوائل الشهر الحالي على ضرورة "احترام" هذه المبادئ "بشكل صارم" كما جاء في الرسالة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية والموجهة إلى ماتياس غرافستروم، الأمين العام المساعد لفيفا.

ورأت رابطة الأندية أنه "خلافا لذلك، لا يمكن تحرير اللاعبين من أجل الانضمام إلى المنتخب الوطني".

شائعات حول إلغاء المسابقة

وحاولت وكالة الأنباء الفرنسية أن تقف على موقف الاتحاد الأفريقي للعبة من هذه الرسالة، لكنه رفض التعليق وأشار إلى البيان الذي نُشر صباح الأربعاء إذ حث أمينه العام فيرون موسينغو أومبا الجميع للعمل على مدار الساعة لضمان جاهزية كل شيء قبل المباراة الافتتاحية في 9 كانون الثاني/يناير.

ويتواجد موسينغو أومبا حاليا في الكاميرون حيث انضم إلى وفد الاتحاد القاري الموجود هناك للعمل مع لجنة التنظيم المحلية وحكومة الكاميرون من أجل ترتيبات الحدث.

من جانبه، وصف مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ما يشاع بأنه "أخبار كاذبة".

فرانس24/ أ ف ب

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