كأس العرب: الجزائر تواجه قطر ومصر تقابل تونس في نصف نهائي يحبس الأنفاس

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تخوض الجزائر، بطلة أفريقيا، نصف نهائي كأس العرب ضد قطر المضيفة.

بعد معارك ماراثونية تأهلت 4 منتخبات عربية إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العرب التي تقام في قطر، وهي منتخبات الجزائر وتونس ومصر وقطر. وتعود الإثارة بمواجهات ساخنة تجمع الجزائر وقطر المستضيفة من جهة وتونس ومصر من جهة أخرى.

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وصل منتخب مصر للدور النصف نهائي بعد فوز صعب في أطول مباراة بكأس العرب حتى الآن على الأردن السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتواجه مساء اليوم الـساعة 4 بتوقيت باريس منتخب تونس الواصل إلى دور النصف نهائي عبر فوزه على سلطنة عمان بنتيجة 2 -1.

وفي المباراة الأخرى التي ستقام الساعة 8 مساء بتوقيت باريس سيجتمع المنتخب الجزائري الذي وصل إلى نصف النهائي بعد فوز صعب على نظيره المغربي بنتيجة 5 – 3 بركلات الترجيح والمنتخب القطري المضيف الذي وصل إلى النهائي بعد فوز كبير ومستحق على منتخب الإمارات العربية المتحدة بخماسية نظيفة.

الجزائر - قطر

كشف مدرّب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة أن "محاربي الصحراء" سيذهبون بعيداً في مواجهة القطريين أصحاب الأرض في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم على استاد الثمامة الأربعاء، لافتاً إلى جاهزية مهاجمه لاعب السد القطري بغداد بونجاح.

وقال بوقرّة خلال مؤتمر صحافي في الدوحة عشية المواجهة المرتقبة: "نعدّ لهذه المباراة كنهائي، وإن شاء الله سنكون جاهزين".

وتابع "الأهم فيها هو اللعب الجماعي، ونحن على بعد 90 دقيقة من النهائي، وبالتالي فالحسم لمن يعطي أكثر ويريد الذهاب أبعد".

وبالنسبة للاعب الوسط أمير سعيود فقد "تعرّض لإصابة طفيفة بالركبة وأخرجته في آخر ربع ساعة من مباراة السودان ولم يكن جاهزا في المباراتين التاليتين أمام لبنان ومصر".

وعن عدم مشاركته في ربع النهائي أيضاً، قال بوقرة "في النهاية هذا خيار تدريبي، أنا أعتمد الآن على ياسين إبراهيمي الذي يقدم كثيراً".

من جهته، قال مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيس في مؤتمر صحافي في وقت لاحق "نحن مسرورون بالوصول إلى نصف النهائي، وكل يوم تكون المباراة أهم، ونعرف أننا غدا سنواجه فريقا قوياً، وستكون مباراة صعبة، لكننا واثقون من تقديم مباراة وأداء جيدين".

وأضاف في الإطار نفسه "سبق أن خضنا أربعة اختبارات، وغداً اختبار جديد. نحن أبطال آسيا لأنني أعتقد أننا استحقينا ذلك والجزائر بطلة أفريقيا للسببه نفسه".

ولفت إلى أن "العنابي" سيكون مستفيدا من عامل الأرض والجمهور "إنها مباراة أفضلية من حيث الجمهور وليست ضغطاً، سنقدّم الأفضل مع الجماهير التي تدعمنا".

مصر - تونس

تنبأ مدرب منتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش الثلاثاء بمواجهة صعبة في نصف النهائي بين "الفراعنة" والمنتخب التونسي الذي أكد مدربه منذر الكبير أن تركيزه هو على العبور إلى المباراة النهائية من كأس العرب في كرة القدم.

حيث صرح كيروش في مؤتمر صحافي بالدوحة عشية المواجهة بين المنتخبين الأفريقيين "نحن مسرورون للعب أمام تونس، فريق كبير ومدرب رائع".

وأضاف "هذا منتخب تأهل إلى كأس العالم خمس مرات وهذا يخبرنا الكثير عنه، وهو سبب وجيه لوجوده في المربّع الذهبي، لذا نتوقع مباراة صعبة للطرفين. قد تكون صعبة لنا في بعض الأحيان والأكيد أنه في لحظات أخرى فإن العكس صحيح".

وعن جاهزية اللاعبين واكتمال المنتخب، قال البرتغالي الذي وصل فريقه إلى ربع النهائي بقلب الطاولة على الأردن في ربع النهائي بعد شوطين إضافيين 3-1 "يجب أن ننتظر التدريبات اليوم لنرى وضع اللاعبين. متطلبات المباراة عالية جدا، وإذا لم يتوفر لاعب 100% لدينا بدائل"، مؤكدا "لا نجبر أحداً على اللعب إذا لم يكن جاهزا تماما".

فيما أكد قائد منتخب الفراعنة في كأس العرب عمرو السولية أن "التاريخ لا يساعد كثيرا في كرة القدم"، في إشارة إلى تفوّق "نسور قرطاج في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

وأضاف السولية أن "كل مباراة لها ظروفها ولها احتمالات الفوز والخسارة. مع المنتخب الأمور مختلفة. غداً سنلعب للفوز ونقدم أفضل ما لدينا. هناك لاعبون سيؤدون في الملعب والأفضل هو من سيفوز".

في الضفة الأخرى، تحدّث المدرب التونسي منذر الكبيّر في مؤتمر صحافي منفصل عن هذه المواجهة.

وقال الكبير: "بدأنا الدور الأول بصعوبات في دور المجموعات، ولكن رغم ذلك أظهرنا قوّة كبيرة وتصدّرنا".

ثم أضاف "نحن اليوم في نسق تصاعدي، كل التفكير والتركيز هو على العبور إلى النهائي في المرحلة الأولى. نحن نعرف كل صغيرة وكل كبيرة عن المنتخب المصري وهم كذلك، وسنلعب على الجزئيات".

وقال نجم المنتخب التونسي لاعب نوتنغهام فورست الإنكليزي محمد دراغر إن "المباراة ستكون صعبة وعلى مستوى آخر، ديربي صعب كما أصفه. سنحضر لهذه المباراة كما حضرنا للمباريات السابقة".

فرانس24/ أ ف ب

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