اللاعب الجزائري يوسف بلايلي إلى إحدى الدوريات الأوروبية بعد فسخ عقده مع نادي قطر؟

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أعلن نادي قطر الرياضي مساء الخميس في بيان نشره في حسابه على موقع تويتر أنه فسخ العقد الذي يربطه بمهاجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مؤكدا أنه تم ذلك بتراضي الطرفين. وحسب عدة مصادر إعلامية، فإن بلايلي يتفاوض من أجل الإنتقال إلى ناد أوروبي لم تكشف هويته بعد.

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أعلن نادي قطر الرياضي مساء الخميس فسخ العقد الذي يربطه بلاعب المنتخب الجزائري يوسف بلايلي بتراضي الطرفين. وجاء في بيان نشره النادي الناشط بالدوري القطري الممتاز على حسابه في موقع تويتر: "اتفقت إدارة نادي قطر الرياضي مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي بفسخ العقد بالتراضي".

حساب نادي قطر على تويتر -📄 بيان:



فسخ عقد المحترف الجزائري يوسف بلايلي. pic.twitter.com/kYhTBiUTUQ — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) December 16, 2021 فسخ العقد الرابط بين يوسف بلايلي ونادي قطر الرياضي

وتابع البيان: "جاء بفسخ العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي"، مضيفا: "متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم".

وفيما يبدو هذا الإعلان مفاجئا منذ الوهلة الأولى لصدوره غداة فوز المنتخب الجزائري على نظيره في نصف نهائي كأس العرب التي تستضيفها الدوحة لغاية السبت، تحدثت مصادر إعلامية عدة عن اهتمام أندية أوروبية بالمهاجم الجزائري.

فقد أفادت شبكة "بي إن سبورت" القطرية أن بلايلي أكد لها بأن وجهته المقبلة ستكون "أحد الدوريات الأوروبية". وأشارت مصادر أخرى أن لاعب الترجي التونسي السابق أخبر نادي قطر الرياضي بنيته فسخ العقد الرابط بين الطرفين لأجل التعاقد مع ناد أوروبي.

بدورها، أفادت صحيفة "كومبتيسيون" (المنافسة) الرياضية الجزائرية على موقعها الإلكتروني أن اللاعب كان في صراع مع ناديه لأجل التحرر من عقده الجاري لغاية يونيو/حزيران 2022، مشيرة إلى أن والده ووكيل أعماله عبد الحفيظ هو الذي تفاوض مع نادي قطر.

وستكون هذه بلا شك آخر فرصة ليوسف بلايلي، البالغ من العمر 29 عاما، لخوض تجرية احترافية كبرى. فهو يسعى لقيادة منتخب بلاده للفوز على تونس ظهر السبت على ملعب البيت بالدوحة في نهائي كأس العرب التي تألق فيها بامتياز.

علاوة مزياني

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