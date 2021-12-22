الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقية بعد فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح

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لاعب الاهلي المصري أكرم توفيق يحتفل بفوز فريقه بالكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم على الرجاء البيضاوي المغربي في ملعب "أحمد بن علي" في مدينة الريان القطرية في 22 كانون الاول/ديسمبر 2021

توج الأهلي المصري الأربعاء بالكأس السوبرالأفريقية لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح (6-5) بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

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في مباراة أقيمت على إستاد أحمد بن علي في الدوحة، واصل الأهلي المصري هيمنته على الكأس السوبر الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه الأربعاء على الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح (6-5) بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه نحو فوز الرجاء بهدف حميد أحداد (12)، سجل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر طاهر محمد طاهر (90) ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعملاق القاهري.

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وظفر الأهلي باللقب الثاني تواليا والثامن في تاريخه بعد أعوام (2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2020)، ليؤكد سطوته على البطولة التي يحمل رقمها القياسي.

بالمقابل فشل الفريق البيضاوي في الظفر بالكأس الثالثة بعدما توج مرتين من قبل عامي 2000 و2019.

رغم الانتصار، إلأ أن الأهلي تلقى مبكرا ضربتين موجعتين، الأولى عندما اضطر مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لاسبتدال القائد عمرو السولية الذي تعرض للإصابة خلال الإحماء، فأشرك ياسر إبراهيم، والثانية عندما وجد نفسه متأخرا بعد أقل من 12 دقيقة عندما قاد متولي مرتدة سريعة ومرر صوب عبد الإله مدكور الذي أرسل عرضية استقبلها حميد أحداد وحولها لشباك الحارس محمد الشناوي هدف السبق للفريق البيضاوي.

وحاول فريق العاصمة العودة بسرعة فانطلق نحو الهجوم، وكاد أن يسجل عندما أرسل محمد مجدي أفشة كرة أعادها الحارس أنس الزنيتي أمام حسين الشحات سددها هذا الأخير قوية أبعدها الحارس مجددا (15).

ولم يفلح أفشة في استمثار كرة وصلته داخل المنطقة بعد عرضية حمدي فتحي (22)، فيما أحبط جمال هاركاس محاولة الجنوب إفريقي بيرسي تاو داخل المنطقة (30)، ولم يحسن حمدي فتحي استثمار كرة وصلته بالخطأ من الدفاع وسدد بتسرع فوق العارضة (36).

وكاد عبد الإله الحفيظي أن يسجل هدفا ثانيا للرجاء عندما أرسل كرة من بعيد خلف الشناوي المتقدم، لكن حارس الأهلي انقذ الموقف (40).

هدف متأخر

وهمين الأهلي على أغلب تفاصيل الشوط الثاني، وهيأ البديل محمد شريف كرة لأفشة سددها قوية سيطر عليها الحارس (62). وطالب الأهلي بركلة جزاء بعد أن لامست الكرة يد الكونغولي فابريس أنغوما، لكن الحكم لم يحتسب شيئا (70).

وأهدر بيرسي تاو فرصة التعديل عندما وضعته كرة محمد شريف في مواجهة الحارس المغربي الزنيتي، لكنه سدد بجوار القائم بطريقة غريبة (81).

ورفض الأهلي الاستسلام ليعود إلى المباراة في الدقيقة الأخيرة بعدما توغل محمد شريف وعكس كرة سددها أفشة لترتد من الحارس وتتهادى أمام بيرسي تاو الذي هيأها للبديل طاره محمد طاهر ليودعها الشباك (90).

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة، فسجل للرجاء محمد أزريدا، زكريا الوردي، مروان حدودي، محمود بن حليب، محسن متولي وأهدر عبد الإله مدكور، فيما سجل للأهلي علي معلول، بدر بانون، بيرسي تاو، أحمد رضوان، طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

فرانس24/ أ ف ب

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