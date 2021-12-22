كأس أفريقيا 2022

كرة القدم - كأس الأمم الأفريقية 2021: هل يسمح الوضع الوبائي في القارة بإقامة البطولة؟

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي يؤكد إقامة كأس الأمم الأفريقية في موعدها بالكاميرون © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

عقب إعلان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي الثلاثاء عن إقامة كأس الأمم الأفريقية المقررة بين 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط في موعدها بالكاميرون، كثرت التعليقات عن جهوزية الهيئة القارية والبلد المنظم لاستضافة هذا الحدث الرياضي البارز وسط تفشي متحور أوميكرون لفيروس كورونا. المصري عبد المنعم شطة، العضو السابق باللجنة الفنية في الاتحاد، قال لفرانس24 إن الوضع الصحي في أفريقيا أفضل من أوروبا وبالتالي فإن قرار "الكاف" صائب.