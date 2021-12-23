تأجيل مباراتين جديدتين في الدوري الإنكليزي بسبب انتشار فيروس كورونا وسط اللاعبين

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قررت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس تأجيل مباراتين جديدتين كانتا مقررتين الأحد، وهما ليفربول وضيفه ليدز يونايتد، وولفرهامبتون على أرضه ضد واتفورد، بسبب الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الضيفَين. ألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري نهاية الأسبوع الفائت، ومن المحتمل جدا أن يستمر هذا العدد بالارتفاع، بعد أن قررت رابطة الدوري المضي بالمنافسات رغم تسجيل بريطانيا أرقاما قياسية في الإصابات.

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يواصل التفشي المتسارع لفيروس كورونا في بريطانيا التأثير على جدول مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم. حيث اتخذت رابطة الدوري الخميس قرارا بتأجيل مباراتين جديدتين في الدوري الممتاز كانتا مقررتين الأحد، وهما ليفربول وضيفه ليدز يونايتد، وولفرهامبتون على أرضه ضد واتفورد، بسبب الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الضيفَين.

أشار بيان الرابطة إلى أنه "عقب طلبات التأجيل من ليدز يونايتد وواتفورد بسبب كوفيد-19، اجتمعت رابطة الدوري الإنكليزي هذا الصباح ووافقت بكل أسف على تأجيل مباراتي الناديين المقرر إقامتهما في البوكسينغ داي".

ويتوقع أن يصبح واتفورد جاهزا في الأيام القليلة المقبلة بعد خروج لاعبيه من الحجر الصحي، وبالتالي إمكانية خوضه المباراة أمام وست هام يونايتد في 28 كانون الأول/ديسمبر.

وأعلن ليدز عن خمس إصابات بين اللاعبين والموظفين الخميس، لينضموا إلى قائمة طويلة من الإصابات البدنية، مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على إتاحة 13 لاعبا وحارس مرمى من أصل 25 لاعبا مسجلا.

اضطراب المواعيد

يُعتبر ليدز من الأندية التي لديها أعلى نسبة إقبال على اللقاح في الدوري، وأشار في بيانه إلى أن "جميع الاشخاص الذين أصيبوا لم يعانوا من عوارض ونعتقد أن ذلك ناتج عن نسبة عالية من اللاعبين الملقحين".

ألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري نهاية الأسبوع الفائت، ومن المحتمل جدا أن يستمر هذا العدد بالارتفاع، بعد أن قررت رابطة الدوري المضي بالمنافسات رغم تسجيل بريطانيا أرقاما قياسية في الإصابات.

وتحدث هذه الأزمة في فترة محورية ومهمة جدا في الكرة الإنكليزية، رياضيا وماليا، في ظل الحشود المتوقعة خلال الفترة بين 26 كانون الأول/ديسمبر و3 كانون الثاني/يناير.

في سياق متصل، طالب الألماني يورغن كلوب والإيطالي أنتونيو كونتي، مدربا ليفربول وتوتنهام تواليا، أن يُقام الدور نصف نهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية بمباراة واحدة بدلا من ذهاب وإياب، بسبب الجدول المزدحم وتداعيات فيروس كورونا.

لدى توتنهام ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري الممتاز أرجئت بسبب الظروف الجوية أو تفشي فيروس كورونا، كما أصيب أربعة لاعبين في ليفربول بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنصرم.

وقال كونتي "من الأفضل أن تقام مباراة واحدة بدلا من اثنتين، في ظل الظروف الراهنة، لكننا نحترم القواعد".

بينما تحدث كلوب قائلا "أعتقد أنه سيكون حتما من الأفضل إقامة مباراة واحدة، ولكن من الواضح أن ما أقوله ليس مهما جدا"، كاشفا عن عدم ممانعته إقامة المباراة في ملعب الإمارات التابع لنادي أرسنال وهو الطرف الذي أوقعته القرعة بمواجهته في دور الأربعة من المسابقة.

واعتبر جوردان هندرسون قائد ليفربول الأربعاء أن "أحدا لا يأخذ صحة اللاعبين على محمل الجد" نظرا لعدد المباريات في فترة زمنية قصيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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