كرة القدم: وفاة لاعب في دوري الدرجة الثانية الجزائرية على أرض الملعب جراء سكتة قلبية

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خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الجزائرية، توفي اللاعب الجزائري سفيان لوكار (30 عاما) السبت جراء "سكتة قلبية" بعد دقائق من اصطدامه بحارس مرماه.

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توفي اللاعب الجزائري سفيان لوكار (30 عاما) السبت جراء "سكتة قلبية" بعد دقائق من اصطدامه بحارس مرماه، خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الجزائرية على ملعب الحبيب بوعقل بمدينة وهران (غرب البلاد).

وذكر نادي مولودية سعيدة (غرب البلاد) على صفحته في فيس بوك: "وفاة قائد مولودية سعيدة سفيان لوكار (...) إثر سكتة قلبية" خلال المباراة ضد جمعية وهران، ونشر فيديو لتلقي اللاعب الإسعافات الأولية خارج الميدان ونقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

واصطدم لوكار مع حارسه في الدقيقة الـ26 من الشوط الأول من المباراة فتلقى الإسعافات الأولية ليعود للعب قبل أن يسقط في الميدان في الدقيقة الـ35 فتم نقله الى المستشفى، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتلقى اللاعبون خبر الوفاة أثناء استراحة ما بين الشوطين فانهاروا بكاء بحسب فيديو نشره النادي في غرف تغيير الملابس.

وقال مدرب النادي، العربي مرسلي: "لوكار سقط بطريقة عادية ونحن تحت الصدمة" موضحا أن اللاعب "كان في صحة جيدة وهو مؤهل من الرابطة بملف طبي"، كما نقلت صفحة مولودية سعيدة.

فرانس24/أ ف ب

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