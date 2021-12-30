من الألعاب الأولمبية إلى كأس العرب... عودة على أبرز الأحداث الرياضية في 2021

شهدت سنة 2021 عودة الأحداث الرياضية الكبرى بعد احتجابها سنة 2020 بسبب الجائحة.

خلافا للعام السابق، لم تتعرض الأحداث الرياضية الكبرى للتأجيل في 2021 والتحقت بها تلك المؤجلة من سنة 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن أبرز اللحظات التي ستبقى عالقة من هذه السنة، الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو وكأس أمم أوروبا وقضية لاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي، فضلا عن كأس العرب.

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كانت سنة 2021 حافلة بالأحداث الرياضية العالمية الكبرى بعد أن حرمت جائحة كورونا المحترفين حول العالم من المنافسات الدولية.

دموع ماتيو فان دير بويل والتتويج الثاني لتادي بوغاتشار في طواف فرنسا للدراجات

تمكن المتسابق الهولندي ماتيو فان دير بول من تكريم جده بطل سباق الدراجات ريمون بوليدور الذي توفق في 2019 على أحسن وجه بفوزه بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا للدراجات والحصول مؤقتا على القميص الأصفر ويرفع يده عاليا إحياء لذكرى جده الراحل.

وحافظ الهولندي على القميص الأصفر لستة أيام قبل أن يختطفه بطل طواف 2020 السلوفيني تادي بوغاتشار الذي حافظ عليه إلى غاية نهاية الطواف ليفوز بلقبه الثاني على التوالي.

دراج فريق الإمارات السلوفيني تاداي بوغاتشار يتجاوز خط نهاية المرحلة الثامنة عشرة من طواف فرنسا بين باو ولوز ارديدون في 15 تموز/يوليو 2021 © أ ف ب

إيطاليا تحرم إنكلترا من الفوز بكأس أمم أوروبا على أرضها

أمام أعين الجمهور الإنكليزي، اختطفت إيطاليا لقب بطل أمم أوروبا لكرة القدم من منتخب "الأسود الثلاثة" الذي لم يحصل على أي لقب دولي منذ فوزه بكأس العام في 1966.

وعرف المنتخب الأزرق كيف يعود في النهائي بعد تلقيه هدفا مبكرا ليفوز بالنهاية بركلات الترجيح. وكان طريق الإيطاليين حافلا بالإثارة بعد صدمة عدم تأهلهم لكأس العالم (2018)، وذلك لأول مرة منذ ستين عاما. وتمكن المدرب روبرتو مانشيني من بناء كتيبة قادرة على الفوز والإبداع.

في المقابل، ورغم عودة مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة إلى صفوفه، لم يتمكن المنتخب الفرنسي من بلوغ أدوار متقدمة في البطولة بعد خسارة دراماتيكية ضد منتخب سويسرا في ثمن النهائي.

إيطاليا أحرزت كأس أمم أوروبا بفوزها على إنكلترا على ملعب ويمبلي. © أ ف ب

كأس العرب تجلب الأنظار قبل عام من مونديال قطر

شكلت كأس العرب التي تبناها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بروفة جيدة لقطر قبل عام من استضافتها كأس العالم للمرة الأولى في الشرق الأوسط. عرفت المسابقة اهتماما واسعا في العام العربي وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا وتنافسا عاليا حسمته الجزائر بطلة أفريقيا لمصلحتها في 18 كانون الأول/ ديسمبر بفوزها على تونس في النهائي 2-0 بعد وقت التمديد.

الجزائر تتوج بكأس العرب 2021. © أ ف ب

المتاعب النفسية أثرت على أداء نجوم عالميين خلال الألعاب الأولمبية

كان إعلان نجمة الجمباز العالمية سيمون بايلز في 28 تموز/ يوليو انسحابها من المسابقة الفردية العامة والقفز الجمباز الأرضي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو صادما.

وفي مشاركتها الأولمبية الثانية في عمر 24 عاما، قالت بايلز إنها عانت من فقدان الثقة. وتربت بيل في حضن أم مدمنة على الكحول والمخدرات قبل أن تتكفل عائلة باستقبالها ثم تواجه ضغطا كبيرا عندما أصبحت بطلة عالمية. وفي 2018، كشفت أنها كانت إحدى ضحايا المدرب السابق للمنتخب الأمريكي لاري نصار الذي أدين بالتحرش الجنسي ضد لاعبات الجمباز.

ورغم كل الصعوبات شاركات سيمون بايلز في الأولمبياد وحصدت ميدالية برونزية في منافسة عارضة التوازن.

لاعبة الجمباز الفرنسية سيمون بيل أثناء مشاركتها المخيبة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 © أسوشيتد برس

وخلال نفس الأولمبياد، غادرت بطلة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا المنافسات مبكرا من الدور ثمن النهائي بعد معاناتها من مشاكل نفسية في وقت سابق أثناء مشاركتها في دورة رولان غاروس في باريس. وبفضل حديث تلك النجمات عن مشاكلهن النفسية، تشجع رياضيون كثر لكشف مشاكل من نفس النوع.

مشاركة "تاريخية" للعرب في الألعاب الأولمبية

حقق العرب أكبر حصيلة من الميداليات في تاريخ مشاركتهم في الألعاب الأولمبية بحصولهم على 18 ميدالية منها 5 ذهبية. وجاء التتويج بالمعدن النفسي من القطريين معتز برشم في اختصاص الوثب العالي وفارس إبراهيم حسونة الذي نال ذهبية رفع أثقال وزن 96 كيلوغرام رجال. ونالت المصرية فريال عبدالعزيز ذهبية الكاراتيه لتصبح أول رياضية مصرية تفوز بميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

كما حصل العداء المغربي سفيان البقالي على ذهبية سباق 3000 متر موانع. فيما كان السباح التونسي أحمد الحفناوي مفاجئة الأولمبياد بنيله ذهبية سباق 400 سباحة حرة.

بعمر الثامنة عشر خطف التونسي الحفناوي لقبا غير متوقع في سباق 400 متر سباحة حرة. © أ ف ب.

تهديدات بحق العداءة البيلاروسية كريستينا تسيمانوسكايا

خارج الملاعب، صدمت قضية العداءة البيلاروسية كريستينا تسيمانويسكايا متابعي أولمبياد طوكيو. حيث تعرضت هذه العداءة لتهديد بالترحيل بالقوة إلى بيلاروسيا بعد انتقادها مطلع آب/ أغسطس الهيئات الرياضية في بلادها خلال الألعاب الأولمبية. وفي ظل مخاوف من إيداعها السجن عند عودتها إلى بلادها، تلقت مساعدة من اللجنة الأولمبية الدولية وحماية بوليسية عندما كانت في مطار طوكيو. وحصلت العداءة في النهاية على اللجوء في بولندا فيما سحبت اللجنة الأولمبية الدولية إجازات مدربيها. وفتح الاتحاد الدولي لألعاب القوى تحقيقا ضدهما.

كريستينا تسيمانوسكايا أثناء مشاركتها في تصفيات سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو. © رويترز

الملك ميسي في باريس

بعد يومين عن الإعلان الرسمي لمغادرته برشلونة حيث قضى كل مسيرته الكروية، أمضى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 10 آب/ أغسطس عقدا بعامين مع باريس سان جرمان قابل للتمديد موسما إضافيا. والتحق ميسي البالغ 34 عاما بزميله السابق نيمار في نادي العاصمة الفرنسية.

ورغم أنه يعد ضمن أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، فإن "البولغا" لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته مع فريقه الجديد وسجل هدفا واحدا وقدم أربع تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي. لكن فوزه بلقب كوبا أمريكا (كأس أمم أمريكا الجنوبية) هذا الصيف مكنه من الفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحيي أنصار فريقه الجديد باريس سان جرمان مرتديا ألوانه وعبارة "هنا باريس" بعد وصوله إلى فرنسا لتوقيع عقده. 10 آب/أغسطس 2021 © أ ف ب

الهروب الدراماتيكي للرياضيين الأفغان للمشاركة في الألعاب البارلمبية

تصادف موعد الألعاب البارالمبية مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول وهروب الآلاف من الأفغان في ظروف مأساوية. وبعد أن هربوا في آخر لحظة عبر بلدان منها فرنسا إثر إطلاقهم نداء استغاثة، تمكن رياضيان أفغان من الوصول إلى طوكيو في 28 آب/ أغسطس حيث تمكنت لاعبة التايكوندو زكية خودادادي من المشاركة في المسابقة. أما العداء حسين رسولي فقد تأخر عن المشاركة في منافسات سباق 100 متر واكتفى بالتنافس في مسابقة القفز العالي.

ولم يفز أي منهما بميدالية ولكنهما عاشا حلمهما حتى النهاية وقد رفعا علم أفغانستان خلال حفل الاختتام.

نوفاك جوكوفيتش يخفق في تحقيق رباعي غران سلام

بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز كبير، فشل الصربي نوفاك جوكوفيتش في الفوز بنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام الروسي دانييل ميدفيديف في 12 أيلول/ سبتمبر ليفشل في الانضمام إلى قلة من لاعبي الكرة الصفراء الذين نالوا شرف تحقيق بطولات رولان غاروس وويمبلدون وبطولتي أمريكا وأستراليا في عام واحد.

وكان آخر من حقق هذا الإنجاز لدى الرجال البطل الأسترالي رود لافر في سنة 1968 وكان قد حقق نفس الإنجاز في 1962. وكان الأمريكي دونالد باج أول من حقق هذا الإنجاز في 1938. لدى السيدات، كانت آخر من حققت هذا الإنجاز الألمانية شتيفي غراف في 1988 وسبقتها إليها كل من الأسترالية مارغريت كورت في 1970 والأمريكية ماورين كونول في 1953.

كما تعرض جوكوفيتش إلى خيبة أمل خلال الألعاب الأولمبية باكتفائه بالمركز الرابع كما انسحب من المشاركة في نهائي الزوجي المختلط. لكن يمكن له أن يبقى فخورا بتحقيق إنجازات كبيرة خلال نفس العام بينها الحصول على لقبه العشرين في بطولات غران سلام. كما اختير للمرة السابعة لاعب العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة المضرب.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد تسلمه الكأس المخصصة لمتصدر تصنيف رابطة المحترفين في نهاية العام، وذلك إثر فوزه على النروجي رود كاسبر في بطولة "أيه تي بي" الختامية، تورينو في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © أ ف ب

التونسية أنس جابر تدخل تاريخ رياضة كرة المضرب العالمية

أصبحت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر في 18 تشرين الأول/ أكتوبر أول لاعبة عربية تدخل نادي أفضل عشر لاعبات في التصنيف العالمي بعد تأهلها لثمن نهائي بطولة إنديان ويلز. وكان صعودها الصاروخي خلال السنوات الأخيرة في التصنيف العالمي مثيرا للاهتمام.

وكانت جابر أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي بطولة كبرى وكان ذلك في بطولة أستراليا المفتوحة في 2020 ثم ويمبلدون في 2021. كما أصبحت أول لاعبة عربية تتوج بلقب في كرة المضرب النسائية بفوزها بدورة بيرمنغهام البريطانية.

التونسية أنس جابر خلال مباراتها في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون ضد الأمريكية المخضرمة فينوس وليامس في 30 حزيران/يونيو 2021. أ ف ب

قضية لاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي محل اهتمام الأسرة الرياضية الدولية

في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، نشرت لاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي رسالة طويلة على موقع التواصل الاجتماعي ويبو تتهم فيه نائب رئيس الوزراء الصيني السابق زهانغ غاولي، الذي كان من أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في الصين بين 2013 و2018، باستغلالها جنسيا.

وتم فسخ الرسالة بسرعة من المنصة الصينية ولم تظهر اللاعبة إلا بعد عدة أسابيع بعد أن عبرت الأسرة الرياضية الدولية والأمم المتحدة ودول مثل فرنسا والولايات المتحدة عن قلقها من اختفائها. وحاول صحافيون صينيون طمأنة الرأي العام الدولي من خلال نشر صور لشواي ولكن حقيقة الصور بقيت محل شك من الاتحاد الدولي للاعبات كرة المضرب المحترفات. ونشرت بينغ شواي في 19 كانون الأول/ ديسمبر رسالة في وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد فيها أنه تم فهم كلامها خطأ.

ورغم تصريحات البطلة الصينية، فإن رابطة كرة المضرب النسائية التي علقت تنظيم كل مسابقاتها في الصين على خلفية قضية شواي جددت قلقها على مصير اللاعبة وطلبت فتح تحقيق.

بينغ شواي هي بطلة ويمبلدون ورولان غاروس سابقا في الزوجي. © أ ف ب/ أرشيف

لفة أخيرة تمنح السائق ماكس فيرستابن لقب بطولة الفورمولا واحد

بعد سنوات من سيطرة مطلقة للبريطاني لويس هاميلتون، اختطف الهولندي ماكس فيرستابن لقب بطل الفورومولا واحد في 12 كانون الأول/ ديسمبر بفوزه بجائزة أبو ظبي بعد أن تجاوز منافسه في اللفة الأخيرة. وفاز صاحب الأربعة وعشرين عاما بلقبه الأول.

وللمرة الثانية في تاريخ هذه الرياضة منذ بدء البطولة في 1974، بدأ المتصدران السابق الأخير بتعادل في النقاط حيث بدأ فيرستابن في المركز الأول لكن هاميلتون حقق بداية أسرع ليتصدر السباق في المنعرج الأول. ولكن خروج الكندي نيكولاس لتيفي من الطريق قبل ست لفات عن نهاية السباق غير المعطيات حيث مكن الهولندي من تغيير إطاراته والالتحاق بهاميلتون وتجاوزه في اللفة الأخيرة.

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بعد فوزه الدراماتيكي في جائزة أبوظبي الكبرى ما خوله إحراز لقب بطل العالم، أبوظبي في 12 كانون الأول/ديسمبر 2021 © أ ف ب

فرانس24/ عمر التيس

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