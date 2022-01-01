إلغاء المباراة الودية بين الجزائر وغامبيا في إطار التحضيرات لكأس أمم أفريقيا 2022

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أعلن الاتحاد الغامبي لكرة القدم السبت عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إلغاء مباراتين وديتين لمنتخب بلاده أمام منتخبي الجزائر وسوريا في إطار التحضيرات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 المزمع تنظيمها في الكاميرون بين 9 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير المقبلين. وأرجع الاتحاد سبب الإلغاء إلى عدم اكتمال الصفوف بسبب الإصابات وفيروس كورونا.

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قبل أقل من أسبوعين من انطلاق فعاليات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، أعلن الاتحاد الغامبي لكرة القدم السبت إلغاء مباراتين وديتين للمنتخب الغامبي أمام منتخبي الجزائر وسوريا.

وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إلغاء المباراة الودية بين منتخب بلاده ونظيره الجزائري والتي كانت مقررة السبت في العاصمة القطرية الدوحة لعدم اكتمال الصفوف بسبب الإصابات وفيروس كورونا.

وكان مدرب الجزائر جمال بلماضي قد ألمح في مؤتمر صحافي الخميس الماضي إلى إمكانية إلغاء المباراة الودية بين المنتخبين الأفريقيين.

ومن المقرر أن تلعب الجزائر مباراة ودية أخرى تحضيرا لكأس أمم أفريقيا أمام منتخب غانا في الخامس من يناير/كانون الثاني في الدوحة.

ويقيم منتخب الجزائر معسكرا تدريبا في قطر استعدادا للدفاع عن اللقب القاري في النهائيات الأفريقية المقبلة التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر الجاري.

فرانس24/ رويترز

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