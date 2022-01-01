الدوري الإنكليزي: محرز وزملاؤه يحققون الفوز الـ11 تواليا ويواصلون تربعهم على كرسي الزعامة

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جناح مانشستر سيتي الدولي الجزائري رياض محرز يحتفل بهز شباك بايريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس في 28 نيسان/أبريل 2021.

يواصل مانشستر سيتي التربع وحيدا على كرسي الزعامة في الدوري الإنكليزي مع فوز جديد حققه السبت الدولي الجزائري رياض محرز وزملاؤه على أرسنال في المرحلة 21. ويبتعد مانشستر سيتي عن صاحب المركز الثاني تشلسي بـ11 نقطة. ويعد هذا الانتصار الـ11 على التوالي لسيتي في البطولة منذ آخر خسارة له في المرحلة العاشرة على أرضه أمام كريستال بالاس.

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حقق مانشستر سيتي فوزا جديدا السبت في المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي، منحه المزيد من النقاط، ليواصل التحليق منفردا في الصدارة. وجاء هذا الفوز 2-1 على مضيفه أرسنال الذي لعب بعشرة لاعبين فقط بعد طرد أحدهم خلال المباراة.

وخاض أرسنال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 إثر طرد مدافعه البرازيلي غابريال ماغاليش، حيث كان متقدما بهدف واحد سجله بوكايو ساكا (31)، فيما أدرك النجم الجزائري رياض محرز التعادل لسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يضيف الإسباني رودري هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

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ورفع سيتي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، مبتعدا بفارق 11 و12 نقطة تواليا عن مطارديه المباشرين تشلسي الثاني وليفربول الثالث.

وحقق سيتي انتصاره الـ 11 تواليا في "بريميرليغ" حيث تعود خسارته الأخيرة إلى المرحلة العاشرة على أرضه أمام كريستال بالاس صفر-2، كما أوقف سلسلة فريق "المدفعجية" الذي كان يسعى لتحقيق فوزه الخامس تواليا في الدوري والسادس في مختلف المسابقات، إلا أن أرسنال مُني بخسارة أولى منذ سقوطه أمام إيفرتون 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة.

وغاب مدرب ارسنال الإسباني ميكيل أرتيتا عن اللقاء بسبب اصابته بفيروس كورونا، ليحل بدلا منه مساعده الهولندي ألبرت ستايفنبرغ.

في المقابل، تواجد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو الذي أصيب بوجهه وهو يحاول التصدي لسارقين في منزله، فيما دفع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالثلاثي الهجومي الجزائري محرز ورحيم سترلينغ والبرازيلي غابريال جيزوس.

واعترف مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا بأن فريقه المتعب كان محظوظا للخروج بنقاط المباراة الثلاث، وقال في هذا الصدد "كانوا أفضل منا، كانت الأمور صعبة لأننا افتقدنا إلى الحيوية".

فرانس24/ أ ف ب

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