إصابة ليونيل ميسي وثلاثة لاعبين من نادي باريس سان جرمان بفيروس كورونا

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يعتقد ان ميسي حصل على عملة رقمية مشفرة بعد تعاقده مع سان جرمان.

اعلن باريس سان جرمان إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وثلاثة لاعبين آخرين (الظهير الإسباني خوان برنات، مواطنه الحارس سيرخيو ريكو ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا) بفيروس كورونا. وأكد نادي العاصمة الفرنسية "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي".

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أفاد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أحد أربعة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكان النادي قد أعلن السبت عن إصابة أربعة لاعبين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم قبل أن يفعل اليوم وهم بالإضافة إلى ميسي، كل من الظهير الإسباني خوان برنات، مواطنه الحارس سيرخيو ريكو ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.

وأكد باريس سان جرمان بأن اللاعبين "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي".

وخضع ميسي للفحص خلال تواجده في إجازة في مسقط رأسه مدينة روزاريو الأرجنتينية وكشف مدربه ومواطنه ماوريتسيو بوشيتينو خلال مؤتمر صحافي الأحد "ميسي في تشاور متواصل مع الجهاز الطبي للنادي. عندما يخضع لفحص سلبي يستطيع العودة الى فرنسا".

وأضاف "لا أدري ما إذا كان باستطاعته خوض المواجهة ضد ليون" المقررة الأحد في 9 كانون الثاني/يناير".

نيمار يواصل تلقي العلاج في البرازيل

يذكر أن باريس سان جرمان مدعو إلى مواجهة نادي فان من الدرجة الثانية في مسابقة كأس فرنسا الاثنين، في حين يعاود نشاطه في الدوري المحلي بعد فترة التوقف الشتوي في 9 من الشهر الحالي.

في المقابل، أكد النادي بأن نجمه الآخر البرازيلي نيمار "سيتابع تلقي العلاج في البرازيل حتى التاسع من كانون الثاني/يناير مع الجهاز الطبي" مشيرا إلى أن عودته إلى التدريبات متوقعة "خلال ثلاثة أسابيع".

وكان نيمار قد أصيب بالتواء في كاحل قدمه اليسرى خلال مباراة فريقه ضد سانت إتيان أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقدر الجهاز الطبي غيابه عن الملاعب بفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

فرانس24/ أ ف ب

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