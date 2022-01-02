كأس الأمم الأفريقية: السنغال تتهم واتفورد بمنع مهاجمه إسماعيل سار من المشاركة وتندد بسلوك "تمييزي"

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ركلة الجزاء التي نفذها إسماعيل سار سمحت بعودة واتفورد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

قال الاتحاد السنغالي لكرة القدم الأحد إن نادي واتفورد الإنكليزي يمنع مهاجمه إسماعيل سار من الالتحاق بصفوف منتخب بلاده، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي ستحتضنها الكاميرون بدءا من 9 يناير/كانون الثاني. وأدان الاتحاد في بيان رسمي "السلوك التمييزي" من إدارة "واتفورد" وقال إنها تسعى "لمنع لاعب من الدفاع عن ألوان منتخب بلاده" في المنافسة الأفريقية التي تنطلق بعد أيام.

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اتهم الاتحاد السنغالي لكرة القدم الأحد نادي واتفورد الذي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، بمنع مهاجمه إسماعيل سار من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر الحالي.

وأعرب الاتحاد المحلي في بيان رسمي "عن إدانته العميقة للسلوك الخالي من الاحترام والمضر والتمييزي من قبل رؤساء واتفورد الذين يسعون بأي ثمن لمنع لاعب من الدفاع عن ألوان منتخب بلاده".

Malgré son désir de rejoindre l’équipe nationale du Sénégal en vue de la #TotalEnergiesAFCON2021, notre joueur @izosarr se heurte au refus de son club Watford de le libérer … 👇 pic.twitter.com/4pVCk29urk — FSF (@Fsfofficielle) January 2, 2022

وكان سار قد تألق في صفوف واتفورد مطلع الموسم الحالي وسجل 5 أهداف في 12 مباراة في الدوري الإنكليزي قبل أن يصاب بركبته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويغيب عن المباريات الأخيرة لفريقه.

ويعتبر منتخب السنغال من أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب علما بأنه حل وصيفا للمنتخب الجزائري البطل في النسخة الأخيرة من البطولة القارية في مصر عام 2019.

وكان واتفورد عرضة للانتقادات أيضا من قبل الاتحاد النيجيري في الأيام الأخيرة لرفضه تحرير مهاجمه النيجيري إيمانويل دينيس.

فرانس24/ أ ف ب

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