كأس الأمم الأفريقية 2022: جدول المباريات

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في 9 كانون الثاني/يناير وتستمر حتى 6 فبراير/شباط 2022.

إليكم جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، التي ستستضيفها الكاميرون في الفترة ما بين 9 كانون الثاني/يناير و6 فبراير/شباط.

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تنطلق كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021. تجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية مختلفة. فرانس24 تقدم لكم جدولا لمباريات البطولة ومواعيدها وفق توقيت باريس وهو نفس توقيت الكاميرون المضيفة.

الجولة الأولى

الأحد 9 كانون الثاني/ يناير

الكاميرون – بوركينا فاسو (ياوندي، الساعة 17)

إثيوبيا – الرأس الأخضر (ياوندي، الساعة 20)

الاثنين 10 كانون الثاني/ يناير

السنغال – زيمبابوي (بافوسام، الساعة 14)

غينيا – ملاوي (بافوسام، الساعة 17)

المغرب – غانا (ياوندي، الساعة 17)

جزر القمر – الغابون (ياوندي، الساعة 20)

الثلاثاء 11 كانون الثاني/ يناير

الجزائر -سيراليون (دوالا، الساعة 14)

نيجيريا – مصر (غاروا، الساعة 17)

السودان – غينيا بيساو (غاروا، الساعة 20)

الأربعاء 12 كانون الثاني/ يناير

تونس – مالي (ليمبيه، الساعة 14)

موريتانيا - غامبيا (ليمبيه، الساعة 17)

غينيا الاستوائية – ساحل العاج (دوالا، الساعة 20)

الجولة الثانية

الخميس 13 كانون الثاني/يناير

الكاميرون - إثيوبيا (ياوندي، الساعة 17)

الرأس الأخضر - بوركينا فاسو (ياوندي، الساعة 20)

الجمعة 14كانون الثاني/ يناير

السنغال – غينيا (بافوسام، الساعة 14)

ملاوي - زيمبابوي (بافوسام، الساعة 17)

المغرب – جزر القمر (ياوندي، الساعة 17)

الغابون - غانا (ياوندي، الساعة 20)

السبت 15كانون الثاني/يناير

نيجيريا - السودان (غاروا، الساعة 17)

غينيا بيساو - مصر (غاروا، الساعة 20)

الأحد 16 كانون الثاني/يناير

غامبيا – مالي (ليمبيه، الساعة 14)

تونس - موريتانيا (ليمبيه، الساعة 17)

ساحل العاج - سيراليون (دوالا، الساعة 17)

الجزائر – غينيا الاستوائية (دوالا، الساعة 20)

الجولة الثالثة

الاثنين 17كانون الثاني/يناير

الرأس الأخضر - الكاميرون (ياوندي، الساعة 17)

بوركينا فاسو- إثيوبيا (بافوسام، الساعة 17)

الثلاثاء 18كانون الثاني/يناير

زيمبابوي - غينيا (ياوندي، الساعة 17)

ملاوي - السنغال (بافوسام، الساعة 17)

الغابون - المغرب (ياوندي، الساعة 20)

غانا – جزر القمر (غاروا، الساعة 20)

الأربعاء 19 كانون الثاني/يناير

مصر - السودان (ياوندي، الساعة 20)

غينيا بيساو - نيجيريا (غاروا، الساعة 20)

الخميس 20 كانون الثاني/ يناير

سيراليون – غينيا الاستوائية (ليمبيه، الساعة 17)

ساحل العاج - الجزائر (دوالا، الساعة 17)

غامبيا - تونس (ليمبيه، الساعة 20)

مالي – موريتانيا (دوالا، الساعة 20)

ثمن النهائي

الأحد 23 كانون الثاني/يناير

(المباراة 1) ثاني المجموعة الأولى ضد ثاني المجموعة الثالثة (ليمبيه، الساعة 17)

(المباراة 2) أول المجموعة الرابعة ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة (غاروا، الساعة 20)

الاثنين 24 كانون الثاني /يناير

(المباراة 3) أول المجموعة الأولى ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة (ياوندي، الساعة 20)

(المباراة 4) ثاني المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة السادسة (بافوسام، الساعة 17)

الثلاثاء 25 كانون الثاني/يناير

(المباراة 5) أول المجموعة الثانية ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثالثة والرابعة (بافوسام، الساعة 17)

(المباراة 6) أول المجموعة الثالثة ضد أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثانية والسادسة (ياوندي، الساعة 20)

الأربعاء 26 كانون الثاني/يناير

(المباراة 8) أول المجموعة السادسة ضد ثاني المجموعة الخامسة (ليمبيه، الساعة 17)

(المباراة 7) أول المجموعة الخامسة ضد ثاني المجموعة الرابعة (دوالا، الساعة 20)

ربع النهائي

السبت 29 كانون الثاني/يناير

(المباراة أ) الفائز من المباراة 1 ضد الفائز من المباراة 2 (غاروا، الساعة 20)

(المباراة ب) الفائز من المباراة 4 ضد الفائز من المباراة 3 (دوالا، الساعة 17)

الأحد 30 كانون الثاني/يناير

(المباراة ج) الفائز من المباراة 7 ضد الفائز من المباراة 6 (ياوندي، الساعة 17)

(المباراة د) الفائز من المباراة 5 ضد الفائز من المباراة 8 (دوالا، الساعة 20)

نصف النهائي

الأربعاء 2 فبراير/شباط

الفائز من المباراة أ ضد الفائز من المباراة د (دوالا، الساعة 20)

الخميس 3 فبراير/شباط

الفائز من المباراة ب ضد الفائز من المباراة ج (ياوندي، الساعة 20)

المرحلة النهائية

الأحد 6 فبراير/شباط

مباراة تحديد المركز الثالث (ياوندي، الساعة 17)

المباراة النهائية (ياوندي، الساعة 20)

فرانس24

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