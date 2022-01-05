الصربي جوكوفيتش يحصل على "إعفاء طبي" للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أعلن الصربي نوفاك جوكوفيتش أنه سيدافع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد، بعدما حصل على إعفاء طبي من التطعيم ضد فيروس كورونا. واشترط منظمو بطولة أستراليا المفتوحة حصول كل المشاركين في المسابقة على التطعيم ضد فيروس كورونا أو نيل إعفاء طبي من لجنة مستقلة من الخبراء.

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حصل المصنف أول عالميا الصربي نوفاك جوكوفيتش على إعفاء طبي من التطعيم ضد فيروس كورونا يمكنه من المشاركة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد والدفاع عن لقبه.

وسبق للمصنف الأول عالميا، الذي رفض الكشف عن حصوله على التطعيم لأسباب تتعلق بالخصوصية، أن قال إنه غير متأكد من التنافس في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة 17-30 كانون الثاني/يناير، بسبب المخاوف من القواعد الصارمة للحجر الصحي في أستراليا. وكتب جوكوفيتش على إنستاغرام اليوم "لقد قضيت وقتا رائعا مع أحبائي خلال التوقف واليوم سأتوجه إلى أستراليا بعد الحصول على إذن بالإعفاء. لنبدأ عام 2022".

واشترط منظمو بطولة أستراليا المفتوحة حصول كل المشاركين في المسابقة على التطعيم ضد فيروس كورونا أو نيل إعفاء طبي من لجنة مستقلة من الخبراء. وتتكون اللجنة من أطباء من مجالات المناعة والأمراض المعدية والصحة العامة، وبموافقة وزارة الصحة في ولاية فيكتوريا.

مراجعة "صارمة"

وقال الاتحاد الأسترالي للتنس إن اللاعب الصربي البالغ عمره 34 عاما تقدم بطلب للحصول على الإعفاء الطبي وهو ما حصل عليه بعد "عملية مراجعة صارمة" بمشاركة لجنتين مستقلتين من الخبراء. وأضاف الاتحاد "واحدة من اللجنتين هي اللجنة المستقلة المعينة من وزارة الصحة في فيكتوريا".

وأكد مسؤول في حكومة ولاية فيكتوريا إصدار الإعفاء بالفعل، وقال لصحيفة "هيرالد صن" إن أي شخص ينال ذلك يمر بمرحلتين منفصلتين للتأكد من أحقية حصوله على الإعفاء الطبي. وقال جوكوفيتش اليوم في بيان إلى جانب نشر صورة لنفسه في المطار "أنا جاهز لكي أعيش وأتنفس التنس في الأسابيع القليلة المقبلة للبطولة. شكرا للجميع على دعمكم".

ورغم ذلك شكك البريطاني جيمي موراي، المتخصص في منافسات الزوجي، في هذا الإعفاء وقال إنه على الأرجح لم يكن سيحصل عليه إذا كان في موقف جوكوفيتش.

وقال موراي بعد خوض مباراة للزوجي ضد كندا في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين "أعتقد إذا كنت أنا الذي لم أحصل على التطعيم، لم يكن سيتم منحي الإعفاء... لكن من الجيد بالنسبة له نيل الفرصة للقدوم إلى أستراليا والتنافس".

"ليس هناك أفضلية خاصة"

من جانبه قال رئيس الاتحاد الأسترالي للعبة إن المصنف أول عالميا لم يتلق أي معاملة تفضيلية للحصول على هذا الإعفاء، خلال عملية أشرفت عليها السلطات الأسترالية وسلطات ولاية فيكتوريا.

وقال إن 26 لاعبا أو عضوا في أجهزتهم الفنية والطبية والإدارية من 3 لآلاف من المتوقع حضورهم في أستراليا، طلبوا إعفاء وقلة منهم فقط حصلوا عليه.

وأصر تايلي على أن "أي شخص يستوفي الظروف الخاصة بالإعفاء يسمح له بالدخول (إلى أستراليا). لم تكن هناك أفضلية خاصة. لم تكن هناك معاملة خاصة لنوفاك".

وأشار إلى أن اللجنتين المسؤولتين عن فحص طلبات الإعفاء قامتا بذلك دون معرفة هوية المتقدمين بطلب الحصول عليها.

ويتوجه جوكوفيتش إلى أستراليا بعدما تدرب في إسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية. ونال جوكوفيتش لقب بطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات، وهو رقم قياسي، منها آخر ثلاث سنوات، ويتساوى مع روجر فيدرر ورفائيل نادال في قائمة الأكثر فوزا بالألقاب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا، وسيملك فرصة للانفراد بالرقم القياسي.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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