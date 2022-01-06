بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: قضية جوكوفيتش تتحول إلى أزمة صحية ودبلوماسية ورياضية

قال كريستوفر تران محامي نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالمياً إن أستراليا لا تخطط لترحيله قبل الجلسة النهائية للمحكمة والمقرر عقدها الاثنين المقبل، بعد أن تحولت قضيته إلى أزمة دبلوماسية بين كانبيرا وبلغراد. ولا يزال جوكوفيتش في مركز احتجاز المهاجرين، حسبما أفاد محام حكومي في جلسة استماع بالمحكمة الخميس، وكان اللاعب الذي تحوم الشكوك حول تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا من عدمه، قد وصل إلى مطار ملبورن الأربعاء بعد حصوله على إعفاء طبي تمهيداً لمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة.

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عقب منعه من دخول أراضيها وعزمها على ترحيله، عادت السلطات الأسترالية عن قرارها بالترحيل الفوري لنجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالمياً وقررت بقاءه في مركز احتجاز المسافرين، لتتحول بذلك قضيته إلى ملحمة رياضية وصحية.

وكان جوكوفيتش (34 عاماً) الذي تحوم الشكوك حول تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا من عدمه، وصل إلى مطار ملبورن الأربعاء بعد حصوله على إعفاء طبي تمهيداً لمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام والتي حمل لقبها تسع مرات.

ولكن في مواجهة طعن قانوني من النجم الصربي، قال المحامي كريستوفر تران إن أستراليا لا تخطط لترحيله قبل الجلسة النهائية للمحكمة والمقرر عقدها الاثنين.

وتقدم اللاعب الصربي الخميس بطلب استئناف قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته وطرده من البلاد، في حلقة جديدة تحولت إلى أزمة دبلوماسية.

العدالة والحقيقة

وقال مصدر قضائي إن قاضي ملبورن أنتوني كيلي كان من المقرر أن ينظر الخميس الساعة 4:00 مساء (05:00 بتوقيت غرينيتش) بطلب الصربي المحتجز من قبل خدمات الهجرة في ملبورن منذ وصوله مساء الأربعاء بنية المشاركة في البطولة الأسترالية التي تنطلق في 17 كانون الثاني/يناير الحالي، في سعيه للقب العاشر والـ 21 الكبير في مسيرته.

وأعلن جوكوفيتش توجهه إلى ملبورن على حسابه على إنستاغرام الثلاثاء عقب حصوله على إعفاء طبي، رغم معارضته التطعيم الإلزامي ولم يعرف ما إذا كان حصل على اللقاح من عدمه.

وأثارت رحلة جوكوفيتش أزمة بين صربيا وأستراليا، حيث اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش البلد المضيف بـ "إساءة معاملة البطل".

وقال فوتشيتش على إنستاغرام إنه تحدث مع جوكوفيتش عبر الهاتف وأعلمه أن "صربيا بأكملها معه وأن سلطات البلاد تتخذ جميع الإجراءات من أجل إنهاء إساءة معاملة أفضل لاعب كرة مضرب في العالم في أقرب وقت ممكن". وتابع "تماشيًا مع جميع معايير القانون العام الدولي، ستناضل صربيا من أجل نوفاك جوكوفيتش والعدالة والحقيقة". وأضاف: "ما هو غير عادل الهجوم السياسي (ضد جوكوفيتش) التي يشارك فيها الجميع بدءا من رئيس وزراء أستراليا زاعما بأن القوانين تسري على الجميع".

في المقابل شدد سردان والد جوكوفيتش أمام متظاهرين مؤيدين لابنه في بلغراد بأنه يطالب "بمساندة (ابنه) وليس اللجوء إلى العنف". وأضاف: "لقد قام بتلبية جميع الشروط الضرورية من أجل الدخول والمشاركة في البطولة وكان سيفوز بها حتما لأنه أفضل لاعب كرة مضرب في العالم". وأضاف: "المسيح صُلب وخضع للكثير من الأمور لكنه صمد ولا يزال حيا بيننا. نوفاك صُلب أيضا بالطريقة ذاتها، لكنه سيصمد أيضا لأنه أفضل رياضي وشخص في العالم".

ورفع المتظاهرون في بلغراد لافتات منددة كتب على إحداها "إنهم يخافون من الأفضل، أوقفوا فاشية فيروس كورونا".

كذلك تظاهر أنصار جوكوفيتش في شوارع ملبورن وقال الصربي -الأسترالي سانيا البالغ 35 عاماً، إنه يتحرق شوقاً لرؤيته يلعب في ملبورن، وأضاف "لقد مر بحرب أهلية لكي يلعب كرة المضرب. لم يفعل أي شيء يضر بالعالم"، فيما اعتصمت الجالية الصربية أمام فندق في ملبورن قيل أن جوكوفيتش ينزل فيه للمطالبة بـ "تحرير نوفاك".

من محكمة إلى أخرى

واحتدمت قضية جوكوفيتش عقب إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا رغم وصوله إلى المطار، حيث قالت شرطة الحدود في بيان إن أستراليا ألغت تأشيرة دخول النجم الصربي الخميس لتعذر تلبيته متطلبات الدخول الصارمة. وأضافت: "للوافدين غير المواطنين الذين لا يحملون تأشيرة سارية عند الدخول أو الذين ألغيت تأشيراتهم سيتم احتجازهم وإبعادهم من أستراليا".

في المقابل، قالت وزيرة الرياضة في ولاية فيكتوريا بالإنابة، جالا بولفورد الأربعاء إن ولايتها رفضت طلبًا للمساعدة وأن الموافقة على التأشيرات مسألة تخص الحكومة الفدرالية. وكتبت بولفورد في تغريدة "طلبت الحكومة الفدرالية ما إذا كنا سندعم طلب تأشيرة نوفاك جوكوفيتش لدخول أستراليا". وتابعت: "لن نقدم دعمًا فرديًا لطلب التأشيرة لنوفاك جوكوفيتش للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب لعام 2022".

وقالت صحيفة "ذي إيدج" في ملبورن إن قوات الحدود الفدرالية اتصلت بحكومة فيكتوريا عندما أدركت أن فريق جوكوفيتش قد طلب "النوع الخطأ من التأشيرة".

معاملة مميزة

ووسط احتجاج واسع النطاق على المعاملة المميزة التي حصل عليها جوكوفيتش، قال رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون "القواعد هي قواعد وليس هناك حالات خاصة".

كذلك، أثار الإعفاء الطبي الممنوح لجوكوفيتش ردود فعل غاضبة حيث طالبه رئيس الاتحاد المحلي للعبة كريغ تايلي بالكشف عن أسباب هذا الإعفاء رغم أنه لم يفصح على الإطلاق ما إذا كان تلقى لقاحا مضادا لفيروس "كوفيد-19" من عدمه.

وقال تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة أيضاً في تصريحات للصحفيين الأربعاء "سيكون من المفيد بالتأكيد أن يشرح نوفاك الظروف التي تقدم بموجبها للحصول على إعفاء" للمشاركة في البطولة. وأضاف: "أشجعه على التحدث حول هذا الأمر ... لقد مررنا بوقت عصيب جدا خلال العامين الماضيين، وسأكون ممتنًا لبعض الإجابات على ذلك".

من ناحيته، قال ستيفن بارنيس نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية السابق إن الإعفاء وجه "رسالة مروعة" إلى الأشخاص الذين يحاولون وقف الانتشار المتفشي لـ "كوفيد-19".

وارتفعت أعداد الاصابات في أستراليا في الفترة الأخيرة، لتسجل أكثر من 60.000 حالة في الـ24 ساعة الماضية، بعد أن كانت خالية من حالات كوفيد- 19 طوال الفترات السابقة.

وضمن السياق ذاته، تعاطف الإسباني رافايل نادل مع منافسه اللدود والذي يتعادل معه ومع السويسري روجيه فيدرر بعدد ألقاب الغراند سلام (20 لكل منهم)، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يتوجب على جوكوفيتش تحمل تبعات عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأصيب نادال بالفيروس الشهر الماضي وقال إنه يؤمن بشدة بالتطعيم لوقف جائحة "كثير من الناس يموتون بسببها".

فرانس24/ أ ف ب

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