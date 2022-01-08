محامو جوكوفيتش يرجعون إعفاءه الطبي إلى إصابته بالفيروس في ديسمبر واللاعب يطلب نقله من مركز احتجازه

إحدى مشجعات نوفاك جوكوفيتش خارج فندقه في ملبورن في 7 يناير/ كانون الثاني 2022.

بعد تجريده من تأشيرة دخوله إلى أستراليا ووضعه في مركز احتجاز حكومي في ملبورن هذا الأسبوع، صرح السبت محامو لاعب كرة المضرب الصربي المصنف أول عالميا نوفاك جوكوفيتش أنه تلقى الإعفاء الطبي من اللقاح ضد فيروس كورونا بسبب إصابته بالفيروس في ديسمبر الماضي، وأضافوا أن اللاعب طلب نقله من مركز احتجازه كي يتمكن من التدريب قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة. ومن المنتظر أن تعقد الإثنين جلسة استماع في طلب الاستئناف الذي قدمه جوكوفيتش.

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باتت قضية لاعب كرة المضرب الصربي المصنف أول عالميا نوفاك جوكوفيتش تشغل جميع الأوساط الرياضية وغير الرياضية، خاصة بعدما تم سحب تأشيرة دخوله إلى أستراليا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والتي توج بها تسع مرات حتى الآن.

وقال محامو اللاعب السبت أن جوكوفيتش طلب نقله من مركز احتجازه في ملبورن كي يتمكن من التدرب قبل انطلاق البطولة، مشيرين إلى أنه تلقى الإعفاء الطبي لإصابته بفيروس كورونا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكتب المحامون في طلب موجه إلى المحكمة الفدرالية التي ستنظر في قضية إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا، أن جوكوفيتش وضع في مركز "بارك أوتيل" لدى وصوله إلى البلاد "رغم طلبات نقله".

وأضافوا إلى أنه تم احتجازه لمدة ثماني ساعات فور وصوله وكان "معزولاً عن العالم الخارجي" تقريباً.

غضب جماهيري

وجُرد بطل أستراليا المفتوحة تسع مرات، إحدى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 17 كانون الثاني/يناير الحالي، من تأشيرة دخوله ووضع في مركز احتجاز حكومي في ملبورن هذا الأسبوع، ما أثار غضب جماهيره وعائلته.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي في أستراليا في أنه يمكنك الحصول على إعفاء مؤقت للقاح إذا كان بإمكانك إثبات أنك أصبت بـ كوفيد في الأشهر الستة الأخيرة، بموجب إرشادات صادرة عن المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة المجتمعية.

ولفت محامو الصربي في الطلب إلى أن "تاريخ أول مسحة إيجابية بفيروس كورونا مسجلة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2021" في معرض تبرير حصوله على إعفاء طبي من اللقاح لدخوله إلى أستراليا.

أحداث غامضة

وعلى الرغم من الجدل الواسع الذي أحاط بالقضية واعتبارها سوء معاملة تجاه جوكو، لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث تحديداً عندما سلم اللاعب الصربي (34 عامًا) جواز سفره وأوراقه عند نقطة مراقبة الحدود في المبنى رقم 2 بمطار ملبورن في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

بدأت بعض الحقائق تتكشف من وجهة النظر الحكومة الاسترالية، حيث يحكى أن جوكوفيتش فشل في تلبية الإجراءات الصارمة التي تتبعها البلاد حيال كوفيد-19 للوافدين الأجانب إلى أستراليا.

وعادة ما تكون متطلبات الوافدين غير الأستراليين الذين يحاولون عبور الحدود أكثر صرامة مما هي عليه بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على إعفاء من لقاحات كوفيد في منازلهم.

ومن المنتظر أن تعقد الإثنين جلسة استماع في طلب الاستئناف الذي قدمه جوكوفيتش.

فرانس24/ أ ف ب

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