كأس الأمم الأفريقية 2022: الكاميرون تسجل بداية موفقة بفوزها على بوركينا فاسو 2-1 في مباراة الافتتاح

فرحة لاعبي الكاميرون إثر فوزهم على بوركينا فاسو في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2022. 9 يناير/كانون الثاني.

سجل منتخب الكاميرون بداية موفقة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم التي تجري على أرضه من 9 يناير/كانون الثاني لغاية 6 فبراير/شباط بفوزه على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في مباراة الافتاتح على ملعب أوليمبي في ياوندي، الممتلئ بنسبة 80% من الجماهير. وسجل مهاجم النصر السعودي فانسان أبوبكر هدفي الفوز "للأسود" بركلتي جزاء في الدقيقتين 40 و45، فيما سجل غوستافو سانغاري هدف التقدم لـ "الخيول" في الدقيقة 24.

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قلب منتخب "الأسود غير المروضة" تخلفه صفر-1 أمام بوركينا فاسو ليفوز في النهاية 2-1 في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم ضمن نتفسات المجموعة الأولى، وذلك عقب حفل الافتتاح بملعب أوليمبي في عاصمة الكاميرون ياوندي.

وسجل غوستافو سانغاري هدف التقدم لـ "الخيول" في الدقيقة 24 قبل أن يدرك فانسان أبوبكر التعادل لفريقه بركلة جزاء في الدقيقة 40، ثم يسجل هدف التقدم والفوز في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول بركلة جزاء أيضا أعلنها الحكم الجزائري مصطفى غربال.

أول فرصة خطرة على مرمى بوركينا فاسو في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة الظهير الكاميروني الأيمن فاي لقلب الهجوم فانسان أبوبكر لاعب نادي النصر السعودي والذي توغل وسط الدفاع ليسدد فوق الإطار.

وظل

أبوبكر رجل مباراة الكاميرون - بوركينا فاسو فينسنت أبو بكر مهاجم منتخب الكاميرون يفوز بجائزة توتال انيرجيز لأفضل لاعب في مباراة #CMRBFA 🇨🇲#كأس_الأمم_الإفريقية | #كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/5oiPBFMd0s — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 9, 2022

الخطر يحوم على مرمى بوركينا فاسو مع تواصل الفرص الكاميرونية وهذه المرة مع كارل توكو إيكامبي مهاجم ليون الفرنسي والذي استغل خروج الحارس كوفي من مرماه في الدقيقة العاشرة وحاول التمرير لأبوبكار لكن الكرة خرجت بعيدا عن الإطار مرة أخرى.

السيطرة والفرص للكاميرون لكن الفعالية ليست في الموعد وبالتالي بوركينا فاسو تسعى لامتصاص حرارة اللاعبين الكاميرونيين لأجل الانطلاق بهجمات مضادة سريعة.

عودة على التغطية المباشرة للمباراة

هجمات بوركينا فاسو غير دقيقة لحد الآن ويبدو برتران تراوري لاعب أستون فيلا الانكليزي وحيدا في خط الهجوم. لكن رغم سيطرة "الأسود"، وخلافا لكل التوقعات، تمكن منتخب "الخيول" من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 24 إثر هجمة مباغتة ختمها غوستافو سانغاري بهدف جميل في الزاوية اليمنى للحارس الكاميروني أندري أونانا. وجاء الهدف بتمريرة حاسمة وجميلة من برتران تراوري من الجهة اليمنى.

مهاجم الكاميرون كارل إيتو إيكامبي. 9 يناير/كانون الثاني 2022. © بيار روني فورمس/ فرانس ميديا موند

واستعادت "الأسود" توازنها لتواصل ضغطها على المنافس، وعلى إثر محاولة قادها إيكامبي تمت عرقلة أندري-فرانك زامبو-أنغيسا لاعب نابولي داخل المنطقة من قبل تراوري ليلجأ الحكم الجزائري مصطفى غربال لتقنية المساعدة بالفيديو ويعلن ركلة جزاء شرعية لأصحاب الأرض حولها أبوبكر لهدف التعادل في الدقيقة 40.

الحقيقة أن تفوق الكاميرون على "الخيول" تأكد على مر زمن الشوط الأول وأثمر بركلة جزاء ثانية شرعية بعد خطأ فادح من المدافع إيسوفو دايو على تولو نوهو داخل المنطقة، ليحولها أبوبكر لهدف التقدم 2-1 في الوقت بدل الضائع.

عودة على النشرة الخاصة بانطلاق كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون

وحاولت بوركينا فاسو إدراك التعادل إذ سدد تراوري تسديدة قوية بضربة حرة مباشرة تصدى لها الحارس أونانا بصعوبة، وذلك في الدقيقة 46. وفي الدقيقة 54، أتيحت فرصة أخرى لـ "الخيول" فرصة سانحة لبوركينا فاسو على إثر تمريرة لبرتران تراوري وسط دفاع الكاميرون، ليستعيد زميله أداما غيرا الكرة ويسدد صوب المرمى لكن أونان تصدى لها وأنقذ فريقه من هدف التعادل.

وسجل أبوبكر هدفا ثالثا في الدقيقة 60 إثر هجمة مضادة لكن الحكم ألغاه بعد التحقق من شرعيته من خلال تقنية المساعدة بالفيديو. واقترب زميله أنغيسا من هز الشباك بتسديدة قوية عانقت القائم الأيسر للحارس إيرفي كوفي في الدقيقة 73.

مشاهد من حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون إفريقيا تُغني 🌍🎶



حفل افتتاح #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بالكاميرون شهد أنغامًا أسعدتنا، ورقصاتٍ أبهجتنا 🤩#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 pic.twitter.com/A2vYbJTw6l — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 9, 2022

وفي الدقيقة 77، جاء دور أبوبكر ليقترب من تسجيل الهدف الثالث لكن تسديدته القوية أمام المرمى مرت فوق الإطار. لكن في النهاية، حافظ "الأسود" على تقدمهم وسجلوا بداية موفقة في البطولة القارية.

وشهد حفل الافتتاح عروضا ملونة تم تنشيطها بموسيقى إفريقية وأسد افتراضي.

وتميز الحفل بالظهور النادر جدا لرئيس الكاميرون بول بيا البالغ من العمر 88 عاما، والذي يحكم البلاد منذ عام 1982. فيما واجه رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو لصافرات الاستهجان عندما نطق رئيس الاتحاد القاري الجنوبي إفريقي باتريس موتسيبي باسمه في كلمته الافتتاحية.

علاوة مزياني

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