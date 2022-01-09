كأس الأمم الأفريقية 2022: منتخب جزر الرأس الأخضر يفوز على إثيوبيا 1-صفر

جزر الأخضر تسجل بداية موفقة في كأس الأمم الأفريقية إثر تغلبها على إثيوبيا. 9 يناير/كانون الثاني 2022.

فاز منتخب جزر الرأس الأخضر مساء الأحد على إثيوبيا بنتيجة هدف من دون مقابل في منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم التي تجري في الكاميرون من 9 يناير/كانون الثاني لغاية 6 فبراير/شباط بفوزه. وكان منتخب البلد المضيف تغلب في مباراة الافتتاح على بوركينا فاسو 2-1.

إعلان اقرأ المزيد

بعد فوز الكاميرون على بوركينا فاسو 2-1 في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، حقق منتخب جزر الرأس الأخضر مساء الأحد فوزا ثمينا أمام إثيوبيا بنتيجة 1-صفر بنفس المجموعة.

وسجل هدف الفوز مهاجم نادي الفيصلي السعودي جوليو تفاريس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وكانت بداية المباراة متكافئة في اللعب وفي الفرص بين الفريقين، إلا أن إثيوبيا لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد إشهار الحكم الأنغولي هلدر دي كرفاليو البطاقة الحمراء بوجه المدافع ياريد بايه، صاحب خطأ على تفاريس وهو في وضعية آخر مدافع، طبقا لقواعد اللعبة.

وأمام عائق النقص العددي، تعقدت المهمة بالنسبة للاعبي المدرب ووبيتو أباتي وأصبحوا يركضون وراء الكرة سعيا لإيقاف هجمات منافسيهم. لكن، ورغم شجاعتهم وصمودهم، ظهرت ثغرات في خط الوسط وبالدفاع لينتهي الأمر بتلقيهم هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول سجله تفاريس بضربة رأسية أسكنها في شباك الحارس شانكو.

وهذه أول مشاركة لأثيوبيا في النهائيات بعد عام 2013 بجنوب أفريقيا، وكانت تلك أول مشاركة لها منذ 1982 في ليبيا. أما جزر الأخضر، فتحضر المنافسة القارية للمرة الثانية بعد 2013.

علاوة مزياني

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك