كأس الأمم الأفريقية 2022

مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: تغطية خاصة لمراسم الافتتاح والمباراة الأولى بين الكاميرون وبوركينا فاسو

تجمع المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية بين الكاميرون المضيفة وبوركينافاسو. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

نص: علاوة مزياني 1 دقائق

تستضيف الكاميرون من 9 يناير/كانون الثاني لغاية 6 فبراير/شباط النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد تأجيلها عاما بسبب تفشي فيروس كورونا. وتبدأ المنافسة التي يشارك فيها 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات، بمباراة تجمع منتخب البلد المضيف بفريق بوركينا فاسو على ملعب أوليمبي في العاصمة ياوندي عند الساعة الخامسة (الرابعة توقيت غرينتش). ويسبق هذه المواجهة حفل الاحتفال المقرر من الثالثة و44 دقيقة بعد الظهر إلى الرابعة و10 دقائق. تابعوا انطلاق العرس الكروي الأفريقي مباشرة على فرانس24.