كأس الأمم الأفريقية 2022

عودة على النشرة الخاصة بانطلاق كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون

تغطية خاصة بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

بحفل افتتاح بسيط، انطلقت كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون. وينتظرعشاق الساحرة المستديرة من القاهرة إلى دكار، وأيضا في مختلف أنحاء العالم مشاركة نجوم حفروا أسماءهم خارج القارة السمراء على غرار الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه. وتقام النسخة الـ33 من المسابقة الأرفع في القارة الأفريقية وسط إجراءات أمنية مشددة ومخاوف من تأثير فيروس كورونا على سير المباريات. المزيد في هذه النشرة الخاصة بانطلاق المسابقة مع وديع فيعاني وعثمان طايبي وهادي العجمي وعلاوة مزياني وآدم جابيرا.