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أليو سيسيه يؤكد أن مهمة السنغال في كأس الأمم الأفريقية لن تكون سهلة

مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه في تصريح خاص لقناة فرانس24. © شاشة فرانس24

في تصريح خاص لقناة فرانس24، قال مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه إن مهمة فريقه لن تكون سهلة في كأس الأمم الأفريقية مؤكدا أن الفوز المحقق اليوم يعد مهما جدا لأن منتخب زيمبابوي يبقى صعب المراس. كما اعتبر سيسيه أن مستوى المنتخبات في القارة يبقى متقاربا ولا توجد منتخبات كبيرة وأخرى صغيرة. وأضاف المسؤول الأول عن العارضة الفنية لأسود "التيرانغا" أن التنافس بين المنتخبات يجبرها على متابعة بعضها البعض، مشيرا لمدرب أبطال أفريقيا منتخب الجزائر جمال بلماضي.