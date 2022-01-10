كأس الأمم الأفريقية 2022: الاتحاد الجزائري يدين تعرض ثلاثة صحافيين لاعتداء بالسلاح الأبيض في دوالا

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإثنين تعرض ثلاثة صحافيين جزائريين يقومون بتغطية فعاليات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون لاعتداء بالسلاح الأبيض في دوالا وأصيب أحدهم بجروح طفيفة. وأدان الاتحاد الجزائري للعبة الاعتداء مشيرا إلى "ذهوله إزاء هذه الحادثة".

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أدان الاتحاد الجزائري لكرة القدم الإثنين تعرض ثلاثة صحافيين جزائريين يقومون بتغطية فعاليات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون لاعتداء بالسلاح الأبيض في دوالا.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان بأنه "يشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي تعرض له ثلاثة صحافيين جزائريين في دوالا" مشيراً إلى أن "أحد هؤلاء الصحافيين الذي تعرضوا لإصابة طفيفة نُقل على إثرها إلى أحد المواقع الصحية لمعالجته".

وكشف الاتحاد الجزائري أنه تم "سرقة أجهزة الهواتف المحمولة وأحد جوازات السفر" مشيرا إلى "ذهوله إزاء هذه الحادثة".

في المقابل، أكد الاتحاد القاري بأن "الصحافيين الثلاثة كانوا ضحية اعتداء بالسلاح الأبيض من قبل أفراد غير معروفين" وشجب "بقوة هذا العمل الجبان".

وانطلقت كأس الأمم الأفريقية الأحد بفوز الكاميرون الدولة المضيفة على بوركينا فاسو 2-1 في المباراة الافتتاحية، وستستمر حتى السادس من شباط/فبراير المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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