كأس الأمم الأفريقية 2022

حصاد الكان: المغرب يتخطى عقبة غانا في الطريق إلى كأس الأمم الأفريقية والسنغال تفوز على زيمبابوي

المغرب ينتزع فوزا مهما أمام غانا ليتصدر المجموعة الثالثة بصحبة الغابون في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة في الكاميرون. © بيير رينيه فورمس - فرانس24

في حصاد اليوم الثاني من النسخة الثالثة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، في المجموعة الثالثة فوز المغرب على غانا بهدف للاشيء أحرزه سفيان بوفال، وذلك رغم غياب عدد كبير من نجومه المصابين بفيروس كورونا. وفي المجموعة نفسها، انتهت مباراة الغابون وجزر القمر بهدف وحيد لمنتخب إيمريك أوباميونغ الغائب عن الأدوار الأولى لثبات إصابته بفيروس كورونا قبل بضعة أيام من انطلاق المنافسات. كما فازت السنغال بشق الأنفس بهدف وحيد أيضًا أمام زيمبابوي في المجموعة الثانية أحرزه نجم ليفربول ساديو مانيه في الوقت بدل الضائع.