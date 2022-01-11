كأس الأمم الأفريقية 2022: عودة على مباراة الجزائر في مستهل حملة الدفاع عن التاج الأفريقي أمام سيراليون
نشرت في:
يبدأ مشوار منتخب الجزائر حامل اللقب الأفريقي في كأس الأمم 2022 ظهر الثلاثاء بمواجهة تبدو في متناوله أمام سيراليون في مدينة دوالا ضمن منافسات المجموعة الخامسة. والمنتخب الجزائري مرشح للفوز بهذه المباراة وهو بين ثلاثة أبرز مرشحين للظفر بالكأس إلى جانب السنغال والكاميرون. تابعوا تغطيتنا المباشرة عند الساعة الثانية بعد الظهر.
إعلان
مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: الجزائر تستهل حملة الدفاع عن اللقب من بوابة سيراليون
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك