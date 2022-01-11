كأس الأمم الأفريقية 2022

مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: مصر بقيادة محمد صلاح تواجه نيجيريا المنهكة بالغيابات

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منتخب مصر يسعى لطي صفحة مشواره الخائب في الكأس الأفريقية 2019
منتخب مصر يسعى لطي صفحة مشواره الخائب في الكأس الأفريقية 2019 © إنفوغرافيك فرانس ميديا موند
نص: علاوة مزياني

سيسعى منتخب مصر لطي صفحة مشواره الخائب في الكأس الأفريقية 2019 عندما خرج من ثمن النهائي بالقاهرة، والظهور في ثوب البطل مجددا بداية من مباراته القوية الثلاثاء أمام نيجيريا. وتجري المواجهة في مدينة بافوسام (غرب الكاميرون) ضمن منافسات المجموعة الرابعة. تابعوا تغطية موقع فرانس24 المباشرة عند الساعة الخامسة بعد الظهر.

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مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: منتخب مصر بقيادة محمد صلاح يواجه نيجيريا المنهكة بالغيابات

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