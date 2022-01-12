كأس الأمم الأفريقية 2022: ساحل العاج تتغلب على غينيا الاستوائية 1-0

ساحل العاج تتغلب على غينيا الاستوائية ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية.

تغلب منتخب ساحل العاج على غينيا الاستوائية مساء الأربعاء بهدف نظيف ليتصدر المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون والتي تضم أيضا الجزائر وسيراليون. ويلعب الفيلة مع سيراليون في الجولة الثانية الأحد، فيما تتواجه الجزائر مع غينيا الاستوائية.

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فاز منتخب ساحل العاج على غينيا الاستوائية مساء الأربعاء بهدف نظيف ليتصدر الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تضم أيضا الجزائر وسيراليون.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

كان هدف ماكس آلان غرادل المبكر كافيا لفوز ساحل العاج لكن الفريق الخاسر أثبت أنه ليس فريسة سهلة في المجموعة الخامسة.

وقاد غرادل تشكيلة قوية لساحل العاج، إذ جلس ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس على مقاعد البدلاء، وسجل من تسديدة قوية على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة خلال انطلاقة واعدة في إستاد جابوما.

وانهمرت دموع اللاعب البالغ 34 عاما والذي توفي والده قبل بداية البطولة، أثناء احتفاله بالهدف.

ونال إبراهيم سانغاري فرصتين لمضاعفة النتيجة لكن غينيا الاستوائية، وهي واحدة من أصغر دول القارة، كافحت وصنعت العديد من الفرص الخطيرة أمام منافس من الوزن الثقيل وأخفق القائد إميليو نسوي في استغلال أفضلها.

وتصدرت ساحل العاج ترتيب المجموعة بعد تعادل الجزائر حاملة اللقب الثلاثاء بدون أهداف مع سيراليون.

ويلعب الفيلة مع سيراليون في الجولة الثانية الأحد، فيما تتواجه الجزائر مع غينيا الاستوائية.

شح في الأهداف

ومع ختام الجولة الأولى من دور المجموعات، سيطرت نتيجة 1-صفر على تسع مباريات من أصل 12.

وخرج الإيفواريون، أبطال 1992 و2015، من دور الثمانية في 2019، إلا أنّهم كانوا الفريق الوحيد الذي قارع الجزائر، وتعادل معها 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

في المقابل، تأهلت غينيا الاستوائية للمرة الأولى إلى المسابقة القارية بشكل مباشر، بعدما شاركت في نسختي 2012 و2015 لكونها شريكة في الاستضافة مع الغابون في النسخة الأولى، ثم المضيف الوحيد في النسخة الثانية.

وتخطت غينيا الاستوائية كل التوقعات في كلتا النسختين، وبلغت الدور ربع النهائي ثم نصف النهائي، لكن من الصعب تخيل وصولها إلى دور الثمانية في النسخة الكاميرونية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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