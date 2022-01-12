كأس الأمم الأفريقية 2022

مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: هل تكسب "نسور قرطاج" معركة البداية الموفقة أمام منتخب مالي؟

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مواجهة قوية بين تونس ومالي في منافسات المجموعة السادسة نمن كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون. 12 يناير/كانون الثاني 2022.
مواجهة قوية بين تونس ومالي في منافسات المجموعة السادسة نمن كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون. 12 يناير/كانون الثاني 2022. © فرانس24
نص: علاوة مزياني

يواجه المنتخب التونسي، المشارك بنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة العشرين، نظيره المالي الأربعاء عند الساعة الثانية بعد الظهر (الواحدة توقيت غرينتش) بمدينة ليمبي ضمن منافسات المجموعة السادسة من النسخة الثالثة والثلاثين المقامة بالكاميرون لغاية 6 فبراير/شباط. تابعو المباراة مباشرة على موقع فرانس24.

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مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: "نسور قرطاج" بين التفاؤل والحذر قبل تحدي مالي

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