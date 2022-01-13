ضم جوكوفيتش لقرعة الدور الرئيسي بأستراليا المفتوحة للتنس ولا قرار بعد بشأن تأشيرته

المصنف أول عالميا نوفاك جوكوفيتش، أحد المشاهير الذين يخالفون قواعد كورونا

تأكد وجود اسم نوفاك جوكوفيتش في قرعة الدور الرئيسي لمنافسات الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس الخميس، لكن ما زال من غير الأكيد حصوله على التأشيرة بحسب تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون. وكان الاتحاد الأسترالي قد أجل القرعة لأكثر من ساعة دون توضيح الأسباب.

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كشف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الخميس أن حكومته لم تتّخذ بعد أيّ قرار بشأن احتمال إلغاء تأشيرة نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأوّل عالميا، وترحيله من البلد.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي إن موقف وزير الهجرة أليكس هوك الذي سبق أن صرح أنه ما زال ينظر في احتمال إلغاء التأشيرة "لم يتغيّر". وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يعود إلى هوك اتخاذ هذا القرار، رافضا الإدلاء بمزيد من التصريحات في هذا الشأن.

ويدرس وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إمكانية إلغاء تأشيرة جوكوفيتش، الساعي للقبه الـ21 في البطولات الأربع الكبرى والعاشر في ملبورن بارك، لأسباب متعلقة بالإعفاء الطبي المطلوب لدخول البلاد.

وعلى الرغم من ذلك، تأكد وجود اسم نوفاك جوكوفيتش في قرعة الدور الرئيسي لمنافسات الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس الخميس.

ومن المفترض أن يلعب جوكوفيتش، الذي تدرب في ملعب رود ليفر أرينا الخميس، ضد مواطنه الصربي ميومير كيسمانوفيتش غير المصنف يوم الاثنين أو الثلاثاء. وكان الاتحاد الأسترالي قد قام بتأجيل القرعة لأكثر من ساعة دون توضيح الأسباب.

وأثار جوكوفيتش، المشكك في اللقاحات، الغضب في أستراليا الأسبوع الماضي عند إعلانه التوجه إلى ملبورن للمشاركة في أستراليا المفتوحة بعد حصوله على إعفاء طبي لدخول البلاد لغير الحاصلين على التطعيم. وعند وصول جوكوفيتش رأت سلطات الحدود أن الإعفاء غير صالح وتم احتجاز جوكوفيتش في فندق احتجاز طالبي اللجوء لعدة أيام.

وأطلقت محكمة سراح جوكوفيتش يوم الاثنين بعدما أبطل القاضي قرار إلغاء تأشيرة الدخول وقال إن القرار "لم يكن مبررا" لأن اللاعب لم يحصل على الوقت الكافي للتشاور مع محاميه ومسؤولي التنس عند الوصول إلى البلاد.

ويجب على الحكومة الأسترالية، التي نالت دعما قويا في الداخل بسبب موقفها المتشدد بشأن أمن الحدود قبل وأثناء الوباء، أن تقرر الآن ما إذا كانت ستسمح لجوكوفيتش بالبقاء والمنافسة على لقب أستراليا المفتوحة للمرة العاشرة. ورفض سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا التعليق على موقف تأشيرة جوكوفيتش الخميس.

خطأ إداري

وتسبب خطأ إداري في زيادة مشاكل جوكوفيتش عندما ملأ فريقه المساعد الاستمارة المطلوبة للسفر إلى أستراليا ووضع علامة على المربع (لا) في إجابة على سؤال يتعلق بسفره إلى أي مكان في آخر 14 يوما قبل القدوم إلى أستراليا.

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وسافر المصنف الأول عالميا من صربيا إلى إسبانيا. وأرجع جوكوفيتش السبب في الخطأ إلى وكيله واعترف أنه كان يجب عليه تحديد موعد آخر لجلسة تصوير لمجلة فرنسية عندما كان مصابا بفيروس كورونا.

وساندت مجموعة من الجماهير، من بينهم أستراليون من أصل صربي، اللاعب عند احتجازه ووصفه مناهضو التطعيمات بالبطل فيما وصفته عائلته بالمناصر للحقوق الفردية. لكن جوكوفيتش ربما يواجه عداء من الجماهير عند نزوله إلى الملعب.

وهناك حالة غضب واسع النطاق في أستراليا التي وصل معدل التطعيم بها إلى 90 بالمئة من البالغين وتواجه موجة جديدة من فيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى بعد تحمل أطول إغلاق في العالم من أجل الحد من الوباء.

وقال تيهان إسماين، أحد سكان ملبورن، يوم الأربعاء "إنه متغطرس. يبدو أنه كان يكذب أيضا. لذا أعتقد أنه ربما يجب عليه العودة من حيث أتى". وقد يكون هناك أيضا استياء بين اللاعبين، فمن بين أول مئة مصنف في منافسات الرجال حصل الجميع على التطعيم ما عدا ثلاثة لاعبين.

وأبلغت أسطورة التنس مارتينا نافراتليوفا التلفزيون الأسترالي أنه يجب على جوكوفيتش "أن يصمت" ويعود إلى وطنه. وأضافت لبرنامج سفن صن رايز الخميس "خلاصة القول هي إنه في بعض الأحيان يجب أن تتجاوز عن معتقداتك الشخصية من أجل الصالح العام ولمن حولك ولأقرانك. لديك خياران، إما أن تحصل على لقاح أو لا تلعب".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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