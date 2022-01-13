كأس الأمم الأفريقية 2022: بوركينا فاسو تحيي آمالها في بلوغ الدور الثاني بفوز صعب على الرأس الأخضر

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سجل مهاجم بوركينا فاسو حسن باندي هدفا مهما لمنتخب بلاده منحه الفوز ضد الرأس الأخضر ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية.

أحيا منتخب بوركينا فاسو آماله في بلوغ ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد تغلبه على منتخب الرأس الأخضر الخميس في ثاني مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وفي نفس المجموعة، حجزت الكاميرون في وقت سابق أول مقعد في ثمن نهائي البطولة بعد فوز ساحق على إثيوبيا 4-1.

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حقق منتخب بوركينا فاسو فوزا هاما في ثاني مباريات المجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بعد فوزه على نظيره منتخب الرأس الأخضر 1-0 الخميس على ملعب "أوليمبيه" في ياوندي ليبقى على آماله في بلوغ الدور الثاني من البطولة.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وسجل حسن باندي هدف المباراة الوحيد بصدره قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق ليمنح بوركينا فاسو الفوز 1-صفر على الرأس الأخضر.

ودفع باندي بصدره للأمام ليقابل تمريرة عرضية من الناحية اليمنى من زميله عيسى كابوري ليضمن أول فوز لفريقه في المجموعة بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام الكاميرون صاحبة الضيافة يوم الأحد الماضي.

وحصدت بوركينا فاسو أول ثلاث نقاط لتتساوى مع منافستها وكل منهما يتأخر بثلاث نقاط عن الكاميرون متصدرة المجموعة بست نقاط والتي تأهلت إلى دور الستة عشر بعد فوزها الكبير 4-1 على إثيوبيا في وقت سابق اليوم في ملعب أولمبي.

ودخل باندي التشكيلة الأساسية على حساب برتران تراوري الذي أصيب بفيروس كورونا عشية المباراة.

مباراة متكافئة

وبادرت بوركينا فاسو التي خسرت المباراة الافتتاحية أمام الكاميرون المضيفة، نحو الهجوم مبكرا سعيا منها إلى هدف مبكر يحرر لاعبيها من الضغط، فكادت تفعلها منذ الدقيقة الخامسة عندما تهيأت كرة أمام غوستافو سانغاريه داخل المنطقة فسددها قوية ارتطمت بفخذ المدافع روبرتو لوبيش وتحولت إلى ركنية لم تثمر.

وكاد إدموند تابسوبا يفعلها من ركلة حرة مباشرة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس فوزينيا إلى ركنية (13).

وتابع الحارس فوزينيا تألقه وتصدى لتسديدة من مسافة قريبة لحسن بانديه (26).

وكانت أول وأخطر فرصة للرأس الأخضر تسديدة قوية لمهاجم الفيصلي السعودي جوليو تافاريش من داخل المنطقة أبعدها الحارس هيرفيه كوفي بصعوبة إلى ركنية (31).

وأثمر الضغط البوركينابي هدفا رائعا بارتماءة لبانديه إثر تمريرة عرضية لعيسى كابوريه من الجهة اليمنى فتابعها بصدره داخل المرمى (39).

وكاد المدافع ستوبيرا يدرك التعادل للرأس الأخضر بضربة رأسية قوية إثر ركلة ركنية مرت فوق العارضة (60)، ثم سدد مواطنه غاري رودريغيش كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة أبعدها الحارس كوفي ببراعة (63).

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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