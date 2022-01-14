كأس الأمم الأفريقية 2022: الغابون يحرج غانا بالتعادل في الدقائق الأخيرة

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اللاعبون في منتخب الغابون يحتفلون بالتعادل في الدقائق الأخيرة ضد منتخب غانا.

تعادلت الغابون مع غانا الجمعة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما في إطار كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. وبهذا التعادل أصبح في رصيد غانا نقطة واحدة، ما يجعلها مهددة بالخروج إذا لم تفز على جزر القمر في آخر مباراة بالمجموعة يوم الثلاثاء.

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اكتفت غانا بالتعادل 1-1 مع الغابون بعد أن استقبلت هدفا من جيم أليفيناه قبل دقيقتين من النهاية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الجمعة لتصبح بطلة القارة أربع مرات في مأزق.

ومنح القائد أندريه أيو التقدم لغانا بتسديدة قوية بالقدم اليسرى في الدقيقة 18 لكن التعادل جعل في رصيدها نقطة واحدة من مباراتين بالمجموعة الثالثة وباتت مهددة بالخروج من البطولة إذا لم تفز على جزر القمر في آخر مباراة بالمجموعة يوم الثلاثاء.

وانتهى اللقاء المتوتر بمشاجرات وتعرض لاعب غانا بنجامين تيتيه للطرد لدوره في الاشتباكات بعد المباراة.

ولم يسمح للغابون بالاعتماد على القائد بيير-إيمريك أوباميانج رغم خروجه من العزل عقب إصابته بكوفيد-19 لعدم الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي (الكاف).

فرانس24/ رويترز

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