كأس الأمم الأفريقية 2022: المغرب يتغلب على جزر القمر2-صفر ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي

بات منتخب المغرب ثاني متأهل للدور ثمن النهائي، بعد الكاميرون، إثر فوزه الجمعة على جزر القمر بنتيجة 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بمدينة ياوندي. وسجل سليم أملاح في الدقيقة 16 والبديل زكريا أبوخلال في الدقيقة 89، ليضعا "أسود الأطلس" في طريق الأدوار الإقصائية التي لا يحضرها سوى كبار القارة.

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سجل سليم أملاح في الدقيقة 16 والبديل زكريا أبوخلال في الدقيقة 89 هدفي الفوز الذي حققه المنتخب المغربي على جزر القمر الجمعة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة بالكاميرون.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وتسمح هذه النتيجة لـ "أسود الأطلس" بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وكانت نية "أسود الأطلس" تقديم أداء هجومي أفضل مقارنة بالمباراة أمام غانا رغم الفوز الذي حققه بفضل تسديدة يوسف بوفال في الدقيقة 85، وذلك لأجل الفوز بالنقاط الثلاث التي تضمن له مكانا في الدور ثمن النهائي.

ثلاثة تغييرات مقارنة بالمباراة أمام غانا

وقام المدرب وحيد خاليلوزيتش بثلاثة تغييرات في تشكيلته الأساسية بإشراكه كل من سفيان أمرابط في خط الوسط وأيوب الكعبي وطارق تيسودالي في الهجوم.

وظل خط الدفاع الصلب أصلا من دون تغيير، مع الرباعي أشرف حكيمي، آدم ماسينا، رومان سايس ونايف كرد.

وبعد هجمة أولى عن طريق الكعبي أعلن إثرها الحكم التونسي صادق السالمي عن وضعية تسلل، انطلقت جزر القمر في هجمة سرعية انتهت بفرصة أضاعها رافدين عبدو. وصمد لاعبو المدرب أمير عبدو في ربع الساعة الأول رغم أن المغرب لم يجازف كثيرا ولم يهاجم بالقدر الكافي.

هجمات مغربية بالجملة

لم تتمكن جزر القمر من الرد على هدف أملاح سوى بهجمات ضعيفة لم تقلق الحارس ياسين بونو. بالمقابل، استمرت هجمات "الأسود" وخلق فرص عديدة أساء استغلالها اللاعبون، مثل لوزا في الدقيقة 34 عندما أساء التقدير وتأخر في تمرير الكرة لزملائه بالهجوم، أو نايف أكرد الذي ارتطمت رأسيته بالعارضة في الدقيقة 37 لتعود الكرة فوق خط المرمى فيبعدها الدفاع، أو الكعبي في الدقيقة 38 والذي لحق به الدفاع ليفشل محاولته، فضلا عن سوء التفاهم بين تيسودالي والكعبي في الدقيقة 45.

تواصل الحصار المغربي على منطقة جزر القمر في الشوط الثاني واستمر التهديد على مرمى بوينا، واستمر مهاجمو "أسود الأطلس" في إهدار الفرص ما أثار غضب مدربهم. فلا بوفال ولا الكعبي تمكنا من تحويل الكرات المتعددة لهدف ثان يريح بال الفريق ويعطيه السكينة والطمأنينة. وأضاع الكعبي فرصة سانحة في الدقيقة 60 إثر تمريرة من بوفال لكن رأسية المهاجم المغربي مرت خارج المرمى.

وقام خليلوزيتش بثلاثة تغييرات بعد مرور ساعة على زمن المباراة، فدخل فيصل فجر في مكان تيسودالي ويوسف النصيري مكان الكعبي وزكريا أبوخلال مكان لوزا.

الحارس البطل

استمر الضغط المغربي في العشرين دقيقة الأخيرة وأتيحت لـ "الأسود" فرص كثيرة، لاسيما عندما ارتكب الحارس بوينا خطأ كاد يكلفه هدفا ثانيا عن طريق أملاح في الدقيقة 72 لكن التسديدة مرت قرب القائم الأيمن، وبعدها بدقيقة توغل حكيمي وسط الدفاع فسدد ليردها الحارس، وبعدها سدد مدافع باريس سان جرمان ضربة حرة جميلة من حكيمي والحارس يتألق ويخرج الكرة لضربة ركنية، لينقذ الحارس جزر القمر من هدف محقق بعد رأسية أكرد ثم النصيري. وفي الدقيقة 83 أضاع النصيري ركلة جزاء أعلنها الحكم بعد خطأ من الحارس على أبوخلال.

وفي الأخير، تمكن أبوخلال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89 إثر تمريرة على طبق من ذهب من زميله أملاح.

علاوة مزياني

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